暴風雪襲美國東北部 多所學校停課、逾30萬戶停電

中央社／ 紐約24日綜合外電報導

美國東北部一帶今天正努力應對強大冬季風暴造成的影響，不僅多所學校停課，更有約30萬戶住家和商家無電可用。

自22日到23日，這片地區大部分範圍被超過約60公分的積雪覆蓋，其中羅德島州與麻薩諸塞州的沿海地區受災尤為嚴重。

法新社報導，在這些地區，非必要的駕駛行為目前仍受到限制。

根據旅遊監測網站FlightAware數據，全美今天約有2000個航班取消、近1000個航班延誤，主要集中在波士頓和紐約的機場。

22日到23日已經有超過9000個航班被取消。

由於暴風雪天氣「導致報紙無法印刷和派送」，「波士頓環球報」（The Boston Globe）今天未配送日報，為153年來首見。

根據電力追蹤網站PowerOutage.com數據，中午時分，麻薩諸塞州有超過24萬戶家庭和商家停電，紐澤西州有2萬8000戶，德拉瓦州則有2萬戶。

在風暴最嚴重時，停電總戶數曾達到65萬戶，當時陣風風速超過每小時約100公里。

今天入夜後，美國東北部預計將再次出現降雪，但降雪量會大幅減少。

航班 風暴 停電

