美國華盛頓州持刀攻擊案釀4死 犯嫌遭警方擊斃
美國華盛頓州今天發生持刀攻擊事件，造成4人遭刺身亡，一名警察接獲緊急報案趕赴現場後，開槍擊斃涉嫌行凶的男子。
法新社報導，皮爾斯郡（Pierce County）警長辦公室表示，員警當時接獲報案，指稱有一名男子疑似在塔科馬（Tacoma）附近一戶民宅違反「禁止接觸令」。
警方在臉書（Facebook）發布聲明表示：「在趕往現場途中，上午9時30分多名目擊者通報，一名男子在那戶民宅外頭持刀攻擊他人。」
「一名獨自前往的員警抵達後，上午9時33分傳出槍響。現場共有4人身亡，包括32歲的男性犯嫌。」
「第5名傷者隨即被送往醫院，之後傷重不治。」
