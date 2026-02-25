快訊

川普加徵關稅工具可打5張牌 新提徵國安稅

台積電ADR大漲4.3% 較台北交易溢價23.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二大漲4.3%，收在歷史新高385.75美元，較台北交易溢價23.5%。

美國股市周二全面收紅，擺脫前一個交易日因 AI 疑慮引爆的賣壓。儘管川普政府的新關稅政策和潛在的產業顛覆疑慮仍揮之不去，但在大型晶片交易案及 AI 應用轉向「整合協作」而非「全面取代」的利多支撐下，科技股再度領軍上攻。

道瓊工業指數上漲 370.44 點，漲幅 0.8%，收在 49,174.50 點。標普 500 指數上漲 52.32 點，漲幅 0.8%，收於 6,890.07 點。那斯達克指數大漲 236.41 點，漲幅 1.1%，收於 22,863.68 點。

費城半導體指數也大漲1.5%。社群媒體龍頭 Meta Platforms 宣布未來五年將向超微（AMD）採購價值高達 600 億至 1,000 億美元的 AI 晶片，此舉提振了市場對 AI 基礎建設需求的信心，AMD 股價應聲飆漲 8.8%，Meta 微幅收高 0.3%。

台灣加權股價指數周二大漲927.56點，漲幅2.8%，收在34,700.82點。台積電（2330）大漲3.4%收在1,965元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,426.52 +4.25 1,965.00 23.49

日月光投控 ASX US 390.32 +5.71 381.50 2.31

聯電 UMC US 68.69 +4.80 67.50 1.76

中華電信 CHT US 136.97 +1.61 135.50 1.09

指數 台積電 社群媒體

延伸閱讀

科技族群走強美股收高 超微勁揚8.8%、台積電ADR大漲逾4%

Meta、亞馬遜啟動AI大投資 分別規劃採購超微晶片並取得股權、興建資料中心

台積電盤後交易價 飆上2,073.3元

該降溫了？台積電連日創高 遭證交所列入注意股票

相關新聞

川普國情咨文 聚焦經濟、關稅

美國總統川普預定美東24日晚間9時（台灣25日上午10時），在國會眾議院發表他第二任期的首場國情咨文。這場演說被視為其重...

不要笑拜登 美國民調：川普年紀愈大愈反覆無常

最新民調顯示，十位美國人（其中包括相當一部分的共和黨人）當中就有六人認為，隨著年紀增長，他們的總統川普變得更加反覆無常。

美眾院選區募款 民主黨領先

美國11月將舉行期中選舉，被視為對現任總統川普的期中考，而最新統計顯示，在聯邦眾議院競爭最激烈的選區中，民主黨挑戰者的募...

川普笑稱「怕被彈劾」邀請演說 奪金女子冰球隊婉拒出席國情咨文

美國總統川普開玩笑稱，若不邀請美國女子冰球隊出席國情咨文演說，他可能會「被彈劾」後，美國媒體報導，女子冰球隊已經婉拒川普...

美眾議院議長強生 邀黎智英女兒出席國情咨文演說

美國總統川普將於當地時間24日發表第2個任期的首次國情咨文演說。紐約時報報導，美國聯邦眾議院議長強生表示，將邀請香港壹傳...

史詩級暴風雪來襲 中央公園積雪達20吋 學校周二恢復到校上課

22日開始的史詩級紐約市暴風雪正如氣象預報所言，成為美東北地區近十年來遭遇的最大規模降雪。23日下午，隨著暴雪逐步結束，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。