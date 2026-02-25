不要笑拜登 美國民調：川普年紀愈大愈反覆無常

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
川普（左）之所以能贏得2024年總統大選，部分原因或許在於人們普遍認為前總統拜登（右）的心智能力隨年齡增加而不斷下滑。圖為去年1月20日川普的就職大典。 美聯社
最新民調顯示，十位美國人（其中包括相當一部分的共和黨人）當中就有六人認為，隨著年紀增長，他們的總統川普變得更加反覆無常。

就在川普向國會發表國情咨文的前一天，路透／益普索公布最新民意調查，結果顯示，整體而言，61%的受訪者表示，會形容川普「隨著年齡增長變得反覆無常」。其中89%為民主黨人、30%共和黨人、64%自認為獨立人士。白宮尚未置評。

路透報導指出，川普之所以能在2024年贏得總統大選，部分原因在於人們普遍認為他的前任、也就是民主黨籍的拜登，心智能力隨年齡增長而不斷下滑。拜登卸任時已82歲，是美國史上年紀最大的總統。川普今年6月將年滿80。

這份最新調查顯示，僅45%的受訪者表示，會用「思維敏捷，能夠應付挑戰」來形容川普，比例低於2023年9月同樣是路透/益普索民意調查中的54%。 

川普 路透 拜登

