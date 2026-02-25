美眾院選區募款 民主黨領先

美國11月將舉行期中選舉，被視為對現任總統川普的期中考，而最新統計顯示，在聯邦眾議院競爭最激烈的選區中，民主黨挑戰者的募款金額大幅領先共和黨對手。

路透報導，根據1月公布的聯邦報告，在激戰選區中，現任議員無論黨籍，都比對手黨籍挑戰者占明顯優勢，去年共募得超過8,400萬美元。

不過，路透在30個有現任議員尋求連任的選區，檢視當地籌募資金情況後發現：共和黨籍挑戰者在籌措捐款方面，明顯落後於民主黨籍挑戰者。

在16個民主黨掌控的選區，共有42位共和黨候選人募得約2,000萬美元，平均每人約46.5萬美元；而在14個共和黨把持的選區，54位民主黨候選人募得約5,000萬美元，平均每人近91.8萬美元。

依過去的歷史經驗，執政黨往往會在期中選舉失利，因此民主黨只需在今年的11月選舉中贏得幾個席位，就能在川普剩餘的兩年任期掌控眾院。

另外，在三個沒有現任議員尋求連任的選區裡，民主黨籍挑戰者在募款方面，同樣比共和黨人占上風。

共和黨目前在聯邦眾議院以218對214席占微弱多數；參議院方面，共和黨以53對47席保有優勢。最終何黨能掌握國會多數席位，通常僅取決於少數幾個「搖擺選區」和「關鍵州」的勝負。