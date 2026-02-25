川普國情咨文 聚焦經濟、關稅

美國總統川普預定美東24日晚間9時（台灣25日上午10時），在國會眾議院發表他第二任期的首場國情咨文。這場演說被視為其重返白宮滿一年後的重要施政盤點，也將為11月期中選舉提前定調，經濟、關稅、移民與中東局勢等議題將成主軸。

綜合美國媒體報導，川普此次演說將以「美國250：強大、繁榮且受人尊敬」為主軸，呼應美國今年建國滿250周年。過去一年來，川普幾乎毫無阻礙地治理美國。如今，隨著他即將發表國情咨文之際，卻面臨最高法院推翻關稅措施、強硬移民政策引發反彈以及日益嚴峻的經濟憂慮等多重壓力。川普這次演說的關鍵挑戰在於，如何為大規模動用行政權、時常繞過國會推動議程的做法辯護。

在經濟與民生議題方面，川普預計將強調股市表現與就業市場穩定，為經濟政策辯護。民眾的生活成本與新冠疫情後的通膨壓力，是他2024年勝選的重要因素之一，預料他將公布降低生活成本的新措施。去年底美國經濟成長低於預期，民調也顯示不少選民未感受到生活有所改善。

在此同時，美國聯邦最高法院日前判決對等關稅違憲，被視為川普貿易議程的重大挫敗，也使他這次演說在經濟與政策說服力上面臨更大檢驗。

共和黨策士柯南特（Alex Conant）認為，川普這次國情咨文演說更有必要真正聚焦經濟，在關稅裁決與商務部公布去年最後三個月經濟成長放緩之餘，「總統必須強化他的經濟論述」。

移民政策同樣受矚目。政府重塑庇護與難民制度並擴大遣返行動，引發支持與批評並存。反對者指出，執法波及無犯罪紀錄的長期無證移民，涉及移民執法人員的致命事件，也使爭議升溫。

外交與國安情勢同樣為這場演說增添壓力，預計他將強調「以實力求和平」的戰略主軸。但此時美國與伊朗正就潛在核協議展開談判之際，川普已向中東部署大規模軍事力量，並表示將在10至15天內決定是否對伊朗採取軍事行動。同時，美方擴大在葉門與非洲的軍事任務，也遭人權團體批評。

外界預期，川普可能再度脫稿演出，展現穿插即興評論的「編織式」演說風格。

維吉尼亞州女州長史班伯格將代表民主黨發表回應，主攻生活成本與政策不確定性議題，至少12名民主黨議員計畫杯葛這場演說。