川普笑稱「怕被彈劾」邀請演說 奪金女子冰球隊婉拒出席國情咨文

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普開玩笑稱，若不邀請美國女子冰球隊出席國情咨文演說，他可能會「被彈劾」後，美國媒體報導，女子冰球隊已經婉拒川普的邀請。

法新社報導，共和黨與民主黨兩黨成員傳統上會邀請貴賓參加總統向國會發表的年度國情咨文（State ofthe Union）演說。川普（Donald Trump）在美國男子冰球隊22日奪下奧運金牌後，已對其發出邀請。

美國女子冰球隊則是於19日以2比1擊敗加拿大隊，奪下2018年以來的首面金牌。

在網路上流傳的一段影片中，可以聽到川普在與男子隊通話時開啟擴音，邀請他們參加國情咨文演說，隨後說道：「我們也得帶上女子隊，你們知道吧？」引發球員陣陣笑聲。

川普繼續說：「我真的相信，（如果不邀她們）我大概會被彈劾，好嗎？」

目前尚不清楚男子隊是否已正式接受邀請，但可以聽到他們在電話中歡呼並回應「我們參加」。

美國「國家廣播公司」（NBC）引述女子冰球隊23日發表的聲明表示，球員們將「無法參與」國情咨文演說。

聲明中說：「我們由衷感謝對這支奪金女子隊伍的邀請，並對認可她們卓越成就的舉動深表感激。」

聲明中進一步說明：「由於時間的關係，加上選手賽後已排定學業與職業行程，因此無法出席。」

