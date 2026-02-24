美眾議院議長強生 邀黎智英女兒出席國情咨文演說
美國總統川普將於當地時間24日發表第2個任期的首次國情咨文演說。紐約時報報導，美國聯邦眾議院議長強生表示，將邀請香港壹傳媒創辦人黎智英的女兒黎采出席國情咨文演說。
78歲的黎智英日前被香港法院依違反「港區國安法」中的「串謀勾結外國勢力」罪，以及一般刑事罪行中的「串謀發布煽動刊物」罪判刑20年，是港區國安法實施以來判刑最重的案件。
紐約時報23日報導，強生（Mike Johnson）在聲明中讚揚黎采「有非凡勇氣」，並稱她出席國情咨文演說旨在強調「美國決心確保黎智英獲釋」。
強生表示，黎智英畢生致力於捍衛香港民主，為美國人習以為常的自由不懈抗爭。
報導表示，強生決定在川普（Donald Trump）3月底至4月初訪問中國前，提升黎智英案的處理級別。黎采和她的哥哥黎祟恩曾表示，川普此次訪中對爭取父親獲釋可能至關重要。
2025年12月黎智英被判罪名成立後，川普曾表示已經請求中國國家主席習近平考慮釋放黎智英。2024年底川普仍競選第2個總統任期時曾表示：「我百分之百會把他（黎智英）救出來」。
