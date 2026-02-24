快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

美國期中選舉募款 民主黨人遙領先共和黨

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

根據路透社分析競選財務報告，距離美國期中選舉還有9個月，在聯邦眾議院競爭最激烈的選區中，民主黨挑戰者的募款數額大幅領先共和黨對手。

根據1月公布的聯邦報告，在激戰選區中，現任議員無論黨籍，都比對手黨籍挑戰者占明顯優勢，去年共募得超過8400萬美元。

不過，路透社在30個有現任議員尋求連任的選區，檢視當地籌募資金情況發現：共和黨籍挑戰者在籌措捐款方面，明顯落後於民主黨籍挑戰者。

去年，在16個由民主黨掌控的選區，共有42位共和黨候選人募得約2000萬美元，平均每人約46.5萬美元；而在14個由共和黨把持的選區，54位民主黨候選人募得約5000萬美元，平均每人近91.8萬美元。

目前，共和黨在聯邦眾議院以218席對214席占微弱多數；參議院方面，共和黨以53席對47席保有優勢。

依照美國歷史經驗，居總統大位的執政黨，往往會在期中選舉失利，因此民主黨只需在今年的11月選舉中贏得幾個席位，就能在川普最後的兩年任期裡掌控眾院。

另外，在目前3個沒有現任議員尋求連任的選區裡，民主黨籍挑戰者在募款方面，同樣比共和黨人占上風。

最終何黨能掌握國會多數席位，通常僅取決於少數幾個「搖擺選區」和「關鍵州」的勝負。

路透社指出，今年選戰，眾院的控制權將由約36個眾院選區決定；參院則由8個關鍵州來定勝負。

延伸閱讀

黃偵琳宣布退選 高雄左楠區市議員從「七搶四」變成不用辦初選

關稅挫敗、伊朗局勢升溫 川普國情咨文迎關鍵考驗

新北綠議員初選3月23日登場 藍營預計3月啟動

即時短評／台美關稅又呈進退兩難困境立法院多數黨面臨艱難考驗

相關新聞

美眾議院議長強生 邀黎智英女兒出席國情咨文演說

美國總統川普將於當地時間24日發表第2個任期的首次國情咨文演說。紐約時報報導，美國聯邦眾議院議長強生表示，將邀請香港壹傳...

史詩級暴風雪來襲 中央公園積雪達20吋 學校周二恢復到校上課

22日開始的史詩級紐約市暴風雪正如氣象預報所言，成為美東北地區近十年來遭遇的最大規模降雪。23日下午，隨著暴雪逐步結束，...

周末炸彈氣旋夾帶暴雪 宛如二級颶風

炸彈氣旋(bombogenetic cyclone)在中大西洋地區北部帶來1呎到2呎降雪之後，23日橫掃新英格蘭地區。雷...

強風暴雪範圍擴大 新賓馬等8州進入緊急狀態

一場強大東北暴風雪(Nor'easter)正以驚人威力襲擊中大西洋地區，賓夕法尼亞州與新澤西州首當其衝。賓州州長夏皮羅(...

周末冰風暴／近十年最猛暴雪 新州翠登市降雪逾17吋居冠

一場強烈暴風雪在22日到23日席捲東北部，沿著華盛頓到紐約市以及更遠的人口密集走廊，一路向北推進。

蘋果Mac Mini回美製造！由鴻海休士頓廠生產 今年稍後啟動

蘋果公司向華爾街日報透露，將把部分Mac Mini桌上型電腦的生產從亞洲移回美國，並由鴻海的休士頓廠生產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。