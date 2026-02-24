美國期中選舉募款 民主黨人遙領先共和黨
根據路透社分析競選財務報告，距離美國期中選舉還有9個月，在聯邦眾議院競爭最激烈的選區中，民主黨挑戰者的募款數額大幅領先共和黨對手。
根據1月公布的聯邦報告，在激戰選區中，現任議員無論黨籍，都比對手黨籍挑戰者占明顯優勢，去年共募得超過8400萬美元。
不過，路透社在30個有現任議員尋求連任的選區，檢視當地籌募資金情況發現：共和黨籍挑戰者在籌措捐款方面，明顯落後於民主黨籍挑戰者。
去年，在16個由民主黨掌控的選區，共有42位共和黨候選人募得約2000萬美元，平均每人約46.5萬美元；而在14個由共和黨把持的選區，54位民主黨候選人募得約5000萬美元，平均每人近91.8萬美元。
目前，共和黨在聯邦眾議院以218席對214席占微弱多數；參議院方面，共和黨以53席對47席保有優勢。
依照美國歷史經驗，居總統大位的執政黨，往往會在期中選舉失利，因此民主黨只需在今年的11月選舉中贏得幾個席位，就能在川普最後的兩年任期裡掌控眾院。
另外，在目前3個沒有現任議員尋求連任的選區裡，民主黨籍挑戰者在募款方面，同樣比共和黨人占上風。
最終何黨能掌握國會多數席位，通常僅取決於少數幾個「搖擺選區」和「關鍵州」的勝負。
路透社指出，今年選戰，眾院的控制權將由約36個眾院選區決定；參院則由8個關鍵州來定勝負。
