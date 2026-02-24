彈藥告急、盟友不挺 美最高將領力陳用兵伊朗風險

雖然美國總統川普持續權衡對伊朗動武，但知情人士透露，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩警告，關鍵防空飛彈短缺和阿拉伯盟國不支持，恐為軍事行動與人員傷亡帶來重大風險。

華盛頓郵報引述知情人士披露，凱恩（DanCaine）17日在白宮與川普及總統高層幕僚開會時表達憂慮。當時與會者還包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及白宮顧問米勒（Stephen Miller）。

凱恩提醒，任何針對伊朗的大規模行動都將面臨挑戰，因為美國的彈藥庫存已因持續防衛以色列、支援烏克蘭而大幅消耗。

另一知情人士還說，本月在五角大廈的會議裡，凱恩也對所有攻擊伊朗行動的規模、潛在複雜性及美軍可能出現傷亡的風險提出關切。凱恩表示，若缺乏盟友支持，任何行動都將更困難。

華郵指出，由於凱恩之前成功主導去年6月空襲伊朗核設施、今年1月閃電突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），他的意見舉足輕重。

美國若對伊朗動武，規模也會依川普所欲達成目標而有顯著差異。

若目標是摧毀飛彈計畫，需打擊遍布伊朗全國數百個目標，飛彈發射器（許多為機動式）、補給倉庫、防空系統及運送武器的交通網絡散佈於伊朗近165萬平方公里的國土各處。

若目標是推翻伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei），則打擊目標將大幅擴增至數千處，包括指揮節點、安全部門和與哈米尼相關的關鍵建築。這類行動可能持續數週甚至數月，需要更多彈藥，並使美軍面臨更激烈報復。

對伊朗發動攻擊可能進一步加劇美國與中東盟友關係的緊張。一名波灣高層告訴華郵，阿拉伯國家已知會華府，不允許使用他們境內的基地攻擊伊朗。

終端高空防衛系統（THAAD）的攔截彈與愛國者飛彈系統（Patriot）是美軍屆時抵禦伊朗彈道飛彈的兩大利器，然而前者這一兩年因以色列、後者則因經年援烏而雙雙數量吃緊。

捍衛民主基金會（Foundation for Defense ofDemocracies）軍事與政治權力中心副主任布羅布斯特（Ryan Brobst）表示，這兩類防禦系統的彈藥美國每年只能生產數百枚，遠不到實際所需。

美國海軍防空要角的標準飛彈（Standard Missile），庫存同樣有限。艦載SM-2、SM-3與SM-6飛彈因在紅海保護商船及保護以色列免受彈道飛彈襲擊，消耗快速。

甫自五角大廈離職的卡托研究所（Cato Institute）高級研究員湯普森（Katherine Thompson）表示，美國目前的資源尚無法做到「同時應對多場衝突」，且與伊朗長期衝突「恐資源配置優先順序間須進行重大取捨」。

Axios新聞網引述兩名知情人士披露，凱恩不斷向川普與高層官員示警，對伊朗動武可能帶來重大風險，尤其有陷入長期衝突的可能。

據稱目前核心圈內雖有些聲音主張謹慎行事，但川普本人傾向於發動打擊，但沒人主張入侵或派地面部隊。

一名消息人士說，凱恩雖不主張動武，但會支持並執行川普所做的一切決定。

副總統范斯在內部討論也提出對陷入衝突的擔憂。消息人士證實，范斯曾向軍方與國安官員提出有關行動風險與複雜性的問題，但范斯否認他反對動武。

消息人士表示，國務卿盧比歐對動武也持「觀望」，未大力主張或反對。盧比歐向來對伊朗立場強硬，但近幾週將更多精力放在委內瑞拉與古巴議題。