快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

二度召喚遭拒 法國限制美大使接觸閣員

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導

法國政府今天採取行動，限制美國駐法大使查爾斯．庫許納與法國政府閣員接觸，主因是庫許納多次規避召喚，拒絕就其針對一名遇害極右派活動人士的爭議言論作出說明。

此舉是川普總統領導下的美國與巴黎之間外交摩擦的最新案例。巴黎對於華盛頓一再干涉其內政的行為感到不滿。

查爾斯．庫許納是川普的親家，其子傑瑞德（Jared）娶了川普之女伊凡卡（Ivanka）。

查爾斯．庫許納先前即曾因批評法國處理反猶太主義的方式被召喚過一次，他當時也缺席會議，派遣另一位官員代為出席。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在美國駐巴黎大使館轉發川普政府關於被殺極右派活動人士德朗克（Quentin Deranque）的評論後，召喚查爾斯．庫許納。

23歲的德朗克在2月12日里昂一場針對左翼政黨「不屈法國」（France Unbowed）政治人物的抗議活動中，因極左翼與極右翼支持者的衝突導致頭部受傷身亡。

巴霍昨天譴責試圖「為政治目的」利用這起事件的行為，並召喚查爾斯．庫許納於隔天晚間7時會面。

但外交界消息人士告訴法新社，大使以「個人事務」為由未出席，改派大使館高級官員代表出席。

「鑑於大使顯然未能掌握外交任務的基本要求及代表國家的榮譽，（外交）部長巴霍已要求不再允許他（查爾斯．庫許納）直接接觸法國政府成員。」

但聲明補充指出，查爾斯．庫許納仍可繼續履行外交職務，並與官員「交流」。

華盛頓尚未就此事發表評論。

德朗克之死讓法國局勢陷入緊繃，並在2027年總統大選前引發了左右翼之間的對立。

延伸閱讀

川普改祭122條款 茶、蝴蝶蘭輸美零關稅泡湯

川普祭112條款蝴蝶蘭等無法享有零關稅 業者：15%稅率已吃掉毛利

關稅挫敗、伊朗局勢升溫 川普國情咨文迎關鍵考驗

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

相關新聞

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

路透報導，美國總統川普將在美東時間24日晚間9時（台灣時間25日上午10時）發表2026年國情咨文演說，料將強力推銷經濟...

蘋果Mac Mini回美製造！由鴻海休士頓廠生產 今年稍後啟動

蘋果公司向華爾街日報透露，將把部分Mac Mini桌上型電腦的生產從亞洲移回美國，並由鴻海的休士頓廠生產。

美國東北暴風雪癱瘓交通 道路封閉7400航班取消

一場強烈的暴風雪今天席捲美國東北部，部分地區降雪量超過76.2公分，惡劣的天氣導致道路關閉、鐵路停駛並迫使約7400個航...

10年最強暴風雪癱瘓美國東北 逾60萬戶停電、部分地區降雪破2呎

一場號稱十年來最強的暴風雪22日到23日襲擊東北部，從馬里蘭州到緬因州數千萬人被迫待在家中，強風和暴雪預警使得交通癱瘓，...

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋、長島更嚴重

22日開始的史詩級紐約市暴風雪正如氣象預報所言，成為美東北地區近十年來遭遇的最大規模降雪。截至23日(周一)上午7時，國...

美伊核談判前風聲鶴唳 美國突撤離駐黎巴嫩使館非緊急人員

衛報報導，美軍加大在中東部署、未來幾天可能對伊朗發動打擊之際，美國政府宣布撤離駐黎巴嫩使館數十名人員。多位美國官員近來示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。