二度召喚遭拒 法國限制美大使接觸閣員
法國政府今天採取行動，限制美國駐法大使查爾斯．庫許納與法國政府閣員接觸，主因是庫許納多次規避召喚，拒絕就其針對一名遇害極右派活動人士的爭議言論作出說明。
此舉是川普總統領導下的美國與巴黎之間外交摩擦的最新案例。巴黎對於華盛頓一再干涉其內政的行為感到不滿。
查爾斯．庫許納是川普的親家，其子傑瑞德（Jared）娶了川普之女伊凡卡（Ivanka）。
查爾斯．庫許納先前即曾因批評法國處理反猶太主義的方式被召喚過一次，他當時也缺席會議，派遣另一位官員代為出席。
法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在美國駐巴黎大使館轉發川普政府關於被殺極右派活動人士德朗克（Quentin Deranque）的評論後，召喚查爾斯．庫許納。
23歲的德朗克在2月12日里昂一場針對左翼政黨「不屈法國」（France Unbowed）政治人物的抗議活動中，因極左翼與極右翼支持者的衝突導致頭部受傷身亡。
巴霍昨天譴責試圖「為政治目的」利用這起事件的行為，並召喚查爾斯．庫許納於隔天晚間7時會面。
但外交界消息人士告訴法新社，大使以「個人事務」為由未出席，改派大使館高級官員代表出席。
「鑑於大使顯然未能掌握外交任務的基本要求及代表國家的榮譽，（外交）部長巴霍已要求不再允許他（查爾斯．庫許納）直接接觸法國政府成員。」
但聲明補充指出，查爾斯．庫許納仍可繼續履行外交職務，並與官員「交流」。
華盛頓尚未就此事發表評論。
德朗克之死讓法國局勢陷入緊繃，並在2027年總統大選前引發了左右翼之間的對立。
