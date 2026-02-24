DeepSeek突破美晶片禁令？美官員：偷用輝達最先進Blackwell訓練模型

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美官員表示，中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）偷用輝達最先進Blackwell來訓練AI模型。路透
美官員表示，中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）偷用輝達最先進Blackwell來訓練AI模型。路透

川普政府一位高層官員周一（23日）透露，中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）最早將於下周發布的最新AI模型使用了輝達（Nvidia）最先進的AI晶片Blackwell進行訓練。此舉可能違反美國出口管制規定。

路透報導，這位官員表示，美國認為DeepSeek將移除可能暴露該公司使用美國AI晶片的技術指標。該官員拒絕透露美國政府如何獲得這項消息。

中國駐華盛頓大使館在一份聲明中表示，中方反對「劃設意識形態界限、泛化國家安全概念、濫用出口管制以及將經濟、貿易和技術問題政治化」。

輝達對上述消息不予置評。美國商務部和DeepSeek公司均未立即回應置評請求。

這位官員未透露DeepSeek如何獲得Blackwell晶片，但指出美國現行政策是「不向中國大陸出口Blackwell晶片」，並強調DeepSeek持有這款晶片可能構成違反出口管制規定。

這項消息可能加劇華盛頓決策官員之間的分歧，他們正艱難地權衡，在讓中國獲得美國先進AI半導體晶片方面如何劃定界限。

美國 DeepSeek Blackwell

