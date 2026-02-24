蘋果Mac Mini回美製造！由鴻海休士頓廠生產 今年稍後啟動

蘋果公司向華爾街日報透露，將把部分Mac Mini桌上型電腦的生產從亞洲移回美國，並由鴻海的休士頓廠生產。

以下是摘要重點：

·蘋果營運長薩比汗（Sabih Khan）表示，部分Mac Mini生產回流美國的製造計畫，將於今年稍後在鴻海位於休士頓北部的工廠啟動。報導說，這座工廠有兩棟主要建築物，薩比汗在帶領華爾街日報參訪工廠時表示，其中一棟用於組裝蘋果的AI伺服器，另一棟目前是空曠倉庫，將改建為22萬平方英尺的Mac Mini製造場地。

·薩比汗說，Mac Mini的生產仍將繼續在亞洲進行，但隨著美國組裝線產能逐步提升，將用於滿足本土需求。

·蘋果已與鴻海合作，在休士頓建立一條小型組裝產線，用於生產AI伺服器，每小時生產約10台伺服器。這些AI伺服器將被用於驅動蘋果未來將加入自家硬體產品的AI功能。

·在美國生產Mac Mini的計畫是蘋果最新的美國投資之一，屬於去年8 月宣布、在四年於美國投資6,000億美元承諾的一環，以換取川普政府的關稅或免。

·報導提到蘋果利用自身龐大的採購能力推動美國晶片生產，包括承諾今年計劃向台積電的亞利桑那廠購買超過1億顆的晶片，也間接透過像台積電等公司向環球晶採購晶圓。環球晶去年已在德州謝爾曼開設一家新的矽晶圓廠。