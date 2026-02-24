快訊

國家警報大響！宜蘭外海12:37發生規模5.6地震 17縣市有感

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

蘋果Mac Mini回美製造！由鴻海休士頓廠生產 今年稍後啟動

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司透露，將把部分Mac Mini桌上型電腦的生產從亞洲移回美國。圖／蘋果提供
蘋果公司透露，將把部分Mac Mini桌上型電腦的生產從亞洲移回美國。圖／蘋果提供

蘋果公司向華爾街日報透露，將把部分Mac Mini桌上型電腦的生產從亞洲移回美國，並由鴻海的休士頓廠生產。

以下是摘要重點：

·蘋果營運長薩比汗（Sabih Khan）表示，部分Mac Mini生產回流美國的製造計畫，將於今年稍後在鴻海位於休士頓北部的工廠啟動。報導說，這座工廠有兩棟主要建築物，薩比汗在帶領華爾街日報參訪工廠時表示，其中一棟用於組裝蘋果的AI伺服器，另一棟目前是空曠倉庫，將改建為22萬平方英尺的Mac Mini製造場地。

·薩比汗說，Mac Mini的生產仍將繼續在亞洲進行，但隨著美國組裝線產能逐步提升，將用於滿足本土需求。

·蘋果已與鴻海合作，在休士頓建立一條小型組裝產線，用於生產AI伺服器，每小時生產約10台伺服器。這些AI伺服器將被用於驅動蘋果未來將加入自家硬體產品的AI功能。

·在美國生產Mac Mini的計畫是蘋果最新的美國投資之一，屬於去年8 月宣布、在四年於美國投資6,000億美元承諾的一環，以換取川普政府的關稅或免。

·報導提到蘋果利用自身龐大的採購能力推動美國晶片生產，包括承諾今年計劃向台積電的亞利桑那廠購買超過1億顆的晶片，也間接透過像台積電等公司向環球晶採購晶圓。環球晶去年已在德州謝爾曼開設一家新的矽晶圓廠。

美國 華爾街日報 組裝

延伸閱讀

蘋果進擊 AI 穿戴 實現「視覺智慧」 英濟、華晶科等迎新商機

蘋果強攻「視覺智慧」 鏡頭協力廠扮關鍵要角

劉揚偉變最強帶貨員 鴻海這款「黑色鋪棉外套」股東會熱賣！鴻海小物起源曝光

傳蘋果3月推1,000美元以下平價筆電 主攻「這族群」

相關新聞

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

路透報導，美國總統川普將在美東時間24日晚間9時（台灣時間25日上午10時）發表2026年國情咨文演說，料將強力推銷經濟...

美國東北暴風雪癱瘓交通 道路封閉7400航班取消

一場強烈的暴風雪今天席捲美國東北部，部分地區降雪量超過76.2公分，惡劣的天氣導致道路關閉、鐵路停駛並迫使約7400個航...

10年最強暴風雪癱瘓美國東北 逾60萬戶停電、部分地區降雪破2呎

一場號稱十年來最強的暴風雪22日到23日襲擊東北部，從馬里蘭州到緬因州數千萬人被迫待在家中，強風和暴雪預警使得交通癱瘓，...

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋、長島更嚴重

22日開始的史詩級紐約市暴風雪正如氣象預報所言，成為美東北地區近十年來遭遇的最大規模降雪。截至23日(周一)上午7時，國...

美伊核談判前風聲鶴唳 美國突撤離駐黎巴嫩使館非緊急人員

衛報報導，美軍加大在中東部署、未來幾天可能對伊朗發動打擊之際，美國政府宣布撤離駐黎巴嫩使館數十名人員。多位美國官員近來示...

民調低迷 川普24日發表國情咨文

美國總統川普廿四日將發表國情咨文。美聯社廿二日報導，該演說被視為共和黨在十一月期中選舉前的一個風向球。而民調顯示，他及其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。