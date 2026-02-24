川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普23在白宮發表談話。歐新社
路透報導，美國總統川普將在美東時間24日晚間9時（台灣時間25日上午10時）發表2026年國情咨文演說，料將強力推銷經濟政策，並公布旨在降低生活成本的新措施；此外，他也預計談及外交政策，強調「以實力求和平」的戰略主軸。

美聯社指出，川普重返白宮一年來快速推進移民、關稅與政府改造等政策，引發國會遭邊緣化、司法強力介入及權力制衡遭侵蝕的質疑，「即將迎來建國250周年的美國正處於十字路口」。川普這次演說的關鍵挑戰在於，如何為大規模動用行政權、時常繞過國會推動議程的做法辯護。在法院成為主要制衡場域的情況下，他接下來仍將面對逾權爭議與政治反作用力。

華爾街日報引述知情的白宮官員，川普此次演說將以「美國250：強大、繁榮且受人尊敬」為主軸，呼應美國今年建國滿250周年，預計圍繞經濟與民生議題鋪陳，主打降低生活成本與美國例外論（American Exceptionalism），涵蓋去年通過的減稅措施、壓低處方藥價格的政策；並呼籲國會通過白宮今年提出的醫療保健框架；也將推出數項新的內政，以可負擔物價議題為主，也將強調邊境安全與治安成果。

川普這次演說面臨明顯民調壓力，恐反映在共和黨11月期中選舉上。

根據華盛頓郵報與ABC委由易普索統計民調，川普整體施政滿意度為39%、不滿意度達60%；另有65%認為川普逾越總統職權。民眾對川普處理經濟、關稅、通膨及對外關係的表現，多數均持負面看法，僅邊境安全仍是相對具支持度的施政項目。

外交與國安情勢也為這場演說增添壓力。美國與伊朗正就潛在核協議展開談判之際，華府同步在中東擴大軍事部署，川普也在評估是否對伊朗採取軍事行動。

知情人士指出，川普將在演說中安排一部分篇幅談外交政策，並闡述「以實力求和平」策略。

另一方面，美國聯邦最高法院近日判決對等關稅違憲，被視為川普貿易議程的重大挫敗，也使他這次演說在經濟與政策說服力上面臨更大檢驗。

