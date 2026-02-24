美軍高層警告攻伊風險 川普否認並稱輕易取勝

多家媒體報導，美軍最高將領警告對伊朗展開重大軍事行動存有風險。美國總統川普今天對此否認，同時表示美國在任何戰爭中都能「輕易」擊敗伊朗。

法新社報導，美國媒體最近指出，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）曾就打擊伊朗的各項風險提出警告，包括可能陷入長期的軍事泥淖。

但川普在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）表示，凱恩「反對我們與伊朗交戰」的說法，「百分之百不正確」。

川普寫道：「凱恩將軍和我們所有人一樣，都不希望看到戰爭，但如果決定在軍事層面對伊朗採取行動，他的看法是這將能輕易取勝。」

川普又說：「（凱恩）並沒說不要對付伊朗，甚至也沒提我所讀到那些不實的有限度攻擊；他只知道如何取勝，如果被要求這麼做，他將會帶頭衝鋒。」

華盛頓郵報指出，凱恩曾在白宮與五角大廈表達憂慮，認為彈藥短缺及盟邦支持不足，可能會增加美軍人員危險。

華爾街日報則報導，凱恩與其他五角大廈官員均警告，若對伊朗動武，恐導致美國及盟友出現傷亡，並使美國空防系統面臨耗竭。

政治新聞網站Axios則表示，凱恩曾警告，美國恐「捲入一場曠日持久的衝突」。

Axios並指出，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）也勸川普暫緩攻擊，給外交折衝更多的時間。

然而，川普指責這些媒體「不正確且刻意如此撰寫」。

他說：「做決定的是我，我寧願達成協議而非什麼都沒有，但如果無法達成協議，對那個國家以及其人民而言，將會是非常糟糕的一天。」

川普2018年首次執政時曾撕毀與伊朗之間的核協議，他去年下令空襲伊朗核設施並多次警告，若當前談判結果無法取代上次的協議，將採取進一步軍事行動。

美國已在中東部署龐大兵力，包括2艘航空母艦、10多艘其他艦艇、大量戰機及其他軍事武力。

不過美伊之間的協商仍將繼續，美國1名官員表示，雙方下一輪會談將於26日舉行。