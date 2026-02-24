美國東北暴風雪癱瘓交通 道路封閉7400航班取消

一場強烈的暴風雪今天席捲美國東北部，部分地區降雪量超過76.2公分，惡劣的天氣導致道路關閉、鐵路停駛並迫使約7400個航班取消，數百萬居民的交通幾乎陷入停擺。

路透社報導，數以千計的住家與商家無電可用，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）等官員敦促居民遠離道路，以便緊急應變人員能清理街道。紐約與整個地區的學校全面停課，百老匯劇院也關閉。

曼達尼說：「紐約仍處於緊急狀態。旅行禁令已在今天中午解除，但危險旅行警示仍持續生效到今晚午夜。」

美國國家氣象局（National Weather Service）氣象預報中心（Weather Prediction Center）的氣象學家

歐拉維克（Bob Oravec）表示，截至今天美東時間下午1時，紐約市中央公園（Central Park）的積雪已超過48公分，波士頓則降下超過35公分的積雪。

風速有時達每小時64到100公里，將積雪吹成數呎高的雪堆。歐拉維克說：「可能要花一週的時間才能鏟完。」

費城積雪達36公分，羅德島州（Rhode Island）首府普羅維登斯（Providence）的積雪超過81公分，創下普羅維登斯市的紀錄。

根據電力追蹤網站PowerOutage.us，截至今天下午，全美各地有超過60萬8711戶住家與店家無電可用，其中在PowerOutage.us追蹤的麻薩諸塞州近300萬用電戶中，有約1/10處於停電狀態。

截至今天，美國至少有7個州因應暴風雪宣布進入緊急狀態。

根據航班追蹤網站FlightAware的資料，截至今天下午，航空公司已取消超過7400個航班，另有2300個航班延誤，明天預計取消的航班也超過1800個。大多數取消或延誤的航班集中在美國東北部，包括紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International）、拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）、波士頓洛根機場（Logan Airport）與紐澤西紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）表示，已調派100名國民兵協助長島（Long Island）、紐約市與下哈德遜河谷（Hudson Valley）地區，這些地方預計將受到嚴重風雪與沿海強風衝擊。這場暴風雪也迫使位於曼哈頓的聯合國總部今天閉館。

美國國土安全部表示，儘管目前暫停撥出資金，聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency ManagementAgency）的災難應變工作將不受干擾，包括人員調動、緊急行動以及為災民提供關鍵援助。

路透社上週報導，川普政府已下令聯邦緊急事故管理總署在國土安全部關閉期間，暫停調派數以百計的救災人員前往全美各地災區。

麻薩諸塞州州長希利（Maura Healey）宣布進入緊急狀態，並要求州政府員工待在家中。康乃狄克州禁止商業車輛行駛於限速高速公路，僅允許緊急與必要物資運送。

紐澤西州的通勤列車與公車路線全面停駛，羅德島州公共運輸局（Rhode Island Public Transit Authority）表示，今天整天都將暫停提供服務，待天氣好轉再公告復駛計畫。