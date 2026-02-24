川普家族穩定幣遭駭！USD1一度失守1美元 市值蒸發逾2億美元

根據CoinGecko數據，美國總統川普家族創立的加密公司World Liberty Financial（以下稱WLF）旗下穩定幣USD1周一一度失守與美元1比1掛鉤價位，最低跌至0.994美元，隨後回升至0.999美元。受此事件影響，該穩定幣流通量也從50億美元降至47.6億美元。

WLF表示，事件源於部分共同創辦人的X平台帳號遭遇「未經授權的存取」，是一場「協同式攻擊」。該公司強調，駭客行動僅限於社群媒體帳號，未波及底層基礎設施或儲存數位代幣的錢包，所有支持USD1的儲備資產（包括現金與政府貨幣市場基金，並投資於美國國債）均「完全安全、穩妥且具備充足擔保」。

儘管未提供具體證據，但WLF在聲明中指控有網紅收費散播「FUD」（恐懼、不確定性與懷疑）」，意圖透過製造市場混亂來打壓USD1幣價，從中牟利。

USD1於去年推出，並在去年12月幣安（Binance）開始向持幣用戶提供最高20%年化收益後，市值迅速成長，成為第五大穩定幣。幣安共同創辦人趙長鵬2023年曾就違反制裁與反洗錢法規與美方達成認罪協議，去年獲川普特赦。

WLF以持有美國公債為USD1提供擔保並賺取利息，以50億美元規模、3%年收益率計算，年利潤約1.5億美元。USD1由BitGo擔任法定發行人，按月發布鑑證報告，顯示儲備由現金與政府貨幣市場基金足額支持，並依美國註冊會計師協會（AICPA）標準由Crowe LLP會計事務所進行審查。近期加密市場整體走弱，比特幣周一跌約4%至64,600美元，較10月高點回落近五成。