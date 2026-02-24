監督外國對校園惡意影響 川普政府嚴查大學資金來源

美國官員今天表示，川普政府正加緊審查大學院校的資金來源，是否有外國的惡意影響，並說將由國務院協助教育部推行這項審查工作。

川普（Donald Trump）日前揚言，若大學院校在相關議題上與政府立場不合，將考慮削減聯邦的資助，這些議題諸如親巴勒斯坦的校園抗議活動以反對以色列在加薩（Gaza）戰事、跨性別政策、氣候行動、以及多元、平等與融合議題等。

川普此言引發外界對言論自由及學術自由的關切。

川普於2025年4月發布行政命令，要求落實「高等教育法」（ Higher Education Act）第117條，凡接受聯邦政府資助的大學院校，若有來自外國、價值超過25萬美元的贈與或合約，一律須申報。美國教育部於去年12月也啟用全新通報平台，要求院校應上報資金來源。

路透社報導，國務院公共外交事務副國務卿羅傑斯（Sarah Rogers）在國務院記者會中表示：「國務院將運用在國家安全及對抗外國惡意影響的專業，全力協助教育部執行這項監督工作。」這是國務院的新任務。

至於外國資金如何對高等學府產生不當影響，官員並未說明具體案例，但強調這項計畫主要是為提升大學院校的合規申報，並加強透明度。

美國聯邦參議院調查小組於2019年曾發表報告，詳述中國對美國教育體系的影響，促使美國政府重新加強執行有關資訊揭露的規定。

教育部聲明指出，美國大學院校於2025年共申報8300筆、總額達52億美元的資金往來，涵蓋來自各國政府、私人企業及個人，其中最大來源為卡達（Qatar），有11億美元，其次為英國的6億3300萬美元，以及中國（China）的5億2800萬美元。