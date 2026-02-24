快訊

初九「天公生」今晚開拜！小心3大地雷 誤踩恐衰整年

日本高齡評論家拒絕斷捨離 雜物堆家中一招堵住女兒嘴

電郵恐嚇北捷殺人警南下高雄逮人 曾多次犯案家屬嘆「十分無奈」

監督外國對校園惡意影響 川普政府嚴查大學資金來源

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國官員今天表示，川普政府正加緊審查大學院校的資金來源，是否有外國的惡意影響，並說將由國務院協助教育部推行這項審查工作。

川普（Donald Trump）日前揚言，若大學院校在相關議題上與政府立場不合，將考慮削減聯邦的資助，這些議題諸如親巴勒斯坦的校園抗議活動以反對以色列在加薩（Gaza）戰事、跨性別政策、氣候行動、以及多元、平等與融合議題等。

川普此言引發外界對言論自由及學術自由的關切。

川普於2025年4月發布行政命令，要求落實「高等教育法」（ Higher Education Act）第117條，凡接受聯邦政府資助的大學院校，若有來自外國、價值超過25萬美元的贈與或合約，一律須申報。美國教育部於去年12月也啟用全新通報平台，要求院校應上報資金來源。

路透社報導，國務院公共外交事務副國務卿羅傑斯（Sarah Rogers）在國務院記者會中表示：「國務院將運用在國家安全及對抗外國惡意影響的專業，全力協助教育部執行這項監督工作。」這是國務院的新任務。

至於外國資金如何對高等學府產生不當影響，官員並未說明具體案例，但強調這項計畫主要是為提升大學院校的合規申報，並加強透明度。

美國聯邦參議院調查小組於2019年曾發表報告，詳述中國對美國教育體系的影響，促使美國政府重新加強執行有關資訊揭露的規定。

教育部聲明指出，美國大學院校於2025年共申報8300筆、總額達52億美元的資金往來，涵蓋來自各國政府、私人企業及個人，其中最大來源為卡達（Qatar），有11億美元，其次為英國的6億3300萬美元，以及中國（China）的5億2800萬美元。

美國 國務院 川普

延伸閱讀

川普關稅拚起死回生 揚言不會收手…警告各國履行已談好協定

川普祭15%臨時關稅…金價漲不停 比特幣重摔

歐盟開第一槍 延後批准協議 要求川普政府說明因應措施

美最高法院裁決約束川普貿易手段 FT：未達協定國家 反成贏家

相關新聞

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

彭博資訊報導，美國聯邦最高法院裁定川普政府對等關稅違憲後，後續高達1700億美元（約5.38兆台幣）退稅問題轉由下級法院...

美伊核談判前風聲鶴唳 美國突撤離駐黎巴嫩使館非緊急人員

衛報報導，美軍加大在中東部署、未來幾天可能對伊朗發動打擊之際，美國政府宣布撤離駐黎巴嫩使館數十名人員。多位美國官員近來示...

民調低迷 川普24日發表國情咨文

美國總統川普廿四日將發表國情咨文。美聯社廿二日報導，該演說被視為共和黨在十一月期中選舉前的一個風向球。而民調顯示，他及其...

川普擬對伊朗發動二階段攻擊 紐時曝「若不棄核將推翻政權」

紐時引述知情人士報導，美國總統川普告訴幕僚，若外交手段或任何初步針對性攻擊，無法迫使伊朗接受他要求放棄核子計畫的條件，他...

闖海湖莊園遭擊斃…FBI揭死者為川普「鐵粉」家庭 家屬：他連螞蟻都不敢傷害

美國總統川普（Donald Trump）位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的住所2月22日凌晨發生槍擊事件，一名持械男子駕車闖入禁...

川普國情咨文前支持度不振 共和黨期中選舉挑戰加劇

美國總統川普將於2月24日發表國情咨文演說，這場演說被視為共和黨在11月期中選舉爭奪國會控制權前的重要風向球。民調顯示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。