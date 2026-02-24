快訊

初九「天公生」今晚開拜！小心3大地雷 誤踩恐衰整年

川普警告「耍花招」國家將被加重關稅 參院提案限180天內全額退款

明起多波鋒面快閃晴雨涼暖交替 吳德榮：228連假降雨擴大

關稅連環拳？美媒爆「川普擬加徵新國安關稅」 鎖定6大產業

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普23日於白宮。歐新社
美國總統川普23日於白宮。歐新社

華爾街日報引述知情人士透露，美國聯邦最高法院裁決對等關稅失效後，美國總統川普研擬依據「1962年貿易法」第232條，以國家安全名義針對6種產業開徵新關稅，分別為大型電池、鑄鐵與鐵製配件、塑膠管材、工業化學品，以及電網與電信設備等產業；且國安關稅將與川普21日宣布的15%全球關稅分開處理。

第232條要求政府課徵關稅前進行冗長調查，目前仍不清楚美國商務部將何時啟動調查並正式徵稅，但國安關稅一旦上路，總統可單方面調整。

白宮尚未回覆置評。

截至目前，已納入第232條關稅的商品，暫不適用川普第二任期其他關稅。川普2.0已依第232條對鋼鐵、鋁、銅、汽車、卡車及汽車零件等產業課稅，而這些關稅不受最高法院20日裁決影響，也未遭遇重大法律挑戰。

白宮發言人德賽在聲明中表示：「維護美國的國家與經濟安全仍是川普總統的首要優先事項，政府仍致力於運用一切合法權限來達成這項目標。」

除新規畫的調查，川普政府原本也已在既有第232條調查下考慮對另外9個產業課稅，包括半導體、藥品、無人機、工業機器人，以及太陽能板使用的多晶矽（polysilicon）等。其中許多調查約在近1年前展開，而政府可能因應對等關稅裁決，加快部分案件進度。

知情人士另表示，川普政府持續推動調整部分鋼鐵與鋁的國安關稅。新方案可能下調部分商品的名目關稅稅率（nominal tariff），但課稅基礎將從產品中鋼鋁成分價值，改為產品整體價值，導致企業最終實繳關稅不減反增。

川普 美國 國安

延伸閱讀

白宮：已達協議國家統一課徵15% 不影響232關稅

川普關稅拚起死回生 揚言不會收手…警告各國履行已談好協定

川普祭15%臨時關稅…金價漲不停 比特幣重摔

歐盟開第一槍 延後批准協議 要求川普政府說明因應措施

相關新聞

關稅連環拳？美媒爆「川普擬加徵新國安關稅」 鎖定6大產業

華爾街日報引述知情人士透露，美國聯邦最高法院裁決對等關稅失效後，美國總統川普研擬依據「1962年貿易法」第232條，以國...

民調低迷 川普24日發表國情咨文

美國總統川普廿四日將發表國情咨文。美聯社廿二日報導，該演說被視為共和黨在十一月期中選舉前的一個風向球。而民調顯示，他及其...

川普擬對伊朗發動二階段攻擊 紐時曝「若不棄核將推翻政權」

紐時引述知情人士報導，美國總統川普告訴幕僚，若外交手段或任何初步針對性攻擊，無法迫使伊朗接受他要求放棄核子計畫的條件，他...

闖海湖莊園遭擊斃…FBI揭死者為川普「鐵粉」家庭 家屬：他連螞蟻都不敢傷害

美國總統川普（Donald Trump）位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的住所2月22日凌晨發生槍擊事件，一名持械男子駕車闖入禁...

川普國情咨文前支持度不振 共和黨期中選舉挑戰加劇

美國總統川普將於2月24日發表國情咨文演說，這場演說被視為共和黨在11月期中選舉爭奪國會控制權前的重要風向球。民調顯示，...

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

新一輪暴風雪天氣系統於22日中午時分抵達包括紐約、新澤西和康州在內的三州都會區。根據國家氣象服務局(NWS)，包括紐約市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。