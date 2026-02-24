民調低迷 川普24日發表國情咨文

美國總統川普廿四日將發表國情咨文。美聯社廿二日報導，該演說被視為共和黨在十一月期中選舉前的一個風向球。而民調顯示，他及其所屬的共和黨正面臨艱難政治處境。

預料川普今天演說時將聚焦美國國內議題。去年回任的他承諾將抑制通膨與嚴打非法移民，但選民在這兩項議題上似乎對他並不太滿意。

美聯社與芝加哥大學美國民意研究所公共事務研究中心最新民調顯示，三成九選民認可川普在經濟議題上的領導力；三成八支持他在移民議題上的作為。

根據該民調，選民擔憂食、住和公用事業成本高漲；川普頻頻對外國加徵關稅，與聯邦移民執法人員和示威者爆發衝突，並開槍擊斃兩名美國公民，都令選民不安。

自共和黨去年通過大規模的減稅法案後，川普就未提出新的重大經濟政策構想。在聯邦最高法院廿日裁定他援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收關稅違法後，他隨即揚言將援引其他法源，恐使貿易與物價持續動盪。

共和黨策士柯南特說，上述情況使川普這次的國情咨文更有必要真正聚焦經濟；總統必須強化其經濟論述。川普十八日就指稱，「我們屆時會談到經濟問題，接手一個（前總統拜登留下的）爛攤子」。

柯南特還說，外交政策雖主導川普過去一年的施政重點，但此次的國情咨文仍將聚焦經濟議題。

預料川普今天還將提及自己去年回任後促成國際衝突達成和平協議的作為。