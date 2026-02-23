快訊

北捷遭恐嚇「南京三民搭到松山沿途攻擊」 大批警力衝站內排查、鎖定謊報累犯

影／畫面曝光！男毒駕載5童拒檢逃逸肇事 孩子全受傷送醫

快看「1億頭獎」是否在你手上？ 大樂透獎號出爐

川普擬對伊朗發動二階段攻擊 紐時曝「若不棄核將推翻政權」

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

紐時引述知情人士報導，美國總統川普告訴幕僚，若外交手段或任何初步針對性攻擊，無法迫使伊朗接受他要求放棄核子計畫的條件，他將考慮在未來數月發動更大規模攻擊，以逼迫該國領導人下台。

紐約時報報導，美國與伊朗談判官員定於26日在日內瓦會晤，似乎是為避免軍事衝突做最後努力，但川普（Donald Trump）仍在評估，美國在談判失敗情況下可能採取的選項。

幕僚們透露，川普雖未做出最終決定，但他傾向未來幾天內發動初步攻擊，藉此向伊朗領導層表明，他們必須同意放棄製造核武的能力。

據悉，川普考慮的攻擊目標涵蓋伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）總部，乃至核子設施及彈道飛彈計畫等標的。

川普告訴幕僚，若這些措施無法說服伊朗當局接受他的要求，他會保留在今年稍晚採取軍事行動的可能性，以助推翻伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）。

據報導，即使在川普政府內部也有人質疑，光靠空襲是否能達成目標。在檯面下，美伊雙方正考慮一項新提案，可能為避免軍事衝突提供出路，即伊朗可進行極小規模的核濃縮計畫，僅用於醫學研究與治療用途。

伊朗 川普 美國

延伸閱讀

闖海湖莊園遭擊斃…FBI揭死者為川普「鐵粉」家庭 家屬：他連螞蟻都不敢傷害

川普再耍「關」刀 恐引發新訴訟 中官媒：視變化應對

即時短評／台美關稅又呈進退兩難困境立法院多數黨面臨艱難考驗

持槍夜闖川普海湖俱樂部遭擊斃 犯嫌身分疑曝光「才剛列失蹤人口」

相關新聞

川普擬對伊朗發動二階段攻擊 紐時曝「若不棄核將推翻政權」

紐時引述知情人士報導，美國總統川普告訴幕僚，若外交手段或任何初步針對性攻擊，無法迫使伊朗接受他要求放棄核子計畫的條件，他...

闖海湖莊園遭擊斃…FBI揭死者為川普「鐵粉」家庭 家屬：他連螞蟻都不敢傷害

美國總統川普（Donald Trump）位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的住所2月22日凌晨發生槍擊事件，一名持械男子駕車闖入禁...

川普國情咨文前支持度不振 共和黨期中選舉挑戰加劇

美國總統川普將於2月24日發表國情咨文演說，這場演說被視為共和黨在11月期中選舉爭奪國會控制權前的重要風向球。民調顯示，...

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

新一輪暴風雪天氣系統於22日中午時分抵達包括紐約、新澤西和康州在內的三州都會區。根據國家氣象服務局(NWS)，包括紐約市...

從空姐到老闆！楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

1993年初冬，芝加哥寒風凜冽。當時楊國珍(Jenny Yang)為申請西北大學凱洛格商學院(Kellogg Schoo...

美東大風雪衝擊交通 近8000航班取消、1.6萬航班誤點

威力強大冬季風暴來襲，根據航班追蹤查詢網站Flight Aware資料，各家航空公司取消22日及23日共計大約8000個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。