闖海湖莊園遭擊斃…FBI揭死者為川普「鐵粉」家庭 家屬：他連螞蟻都不敢傷害
美國總統川普（Donald Trump）位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的住所2月22日凌晨發生槍擊事件，一名持械男子駕車闖入禁區，後遭特勤局人員擊斃。當局指死者家人早前報案，指對方失蹤，而一家亦是川普支持者。
《紐約郵報》等美媒22日報導，聯邦調查局（FBI）表示，死者為居於北卡羅來納州（North Carolina）的21歲男子馬丁（Austin Tucker Martin）。特勤局指，馬丁駕車南下時，曾經購入一枝霰彈槍，當局其後在他的座駕內發現槍盒。
根據棕櫚灘縣治安部門公布的案情，疑犯趁另一架車輛駛離海湖莊園北門時進入，之後與兩名特勤局人員及一名縣治安官對峙。他被要求放下手持的兩件裝備，在放下一個氣體罐後，疑犯突然擎槍至射擊姿勢，執法人員隨即開火制止威脅。
目前未知死者的動機，當局指其家人曾在21日報案，稱他下落不明；調查人員亦正了解疑犯的精神狀況，但暫時拒絕評論對方以前是否在執法部門的監察名單上。
死者表弟：他連螞蟻都不敢傷害
馬丁的表弟Braeden Fields受訪時形容，死者生前文靜和害怕槍械，而且來自川普忠實支持者的家庭，但對方甚少討論政治。Braeden稱與他一同長大，因此不相信對方會作出如此事情。
Braeden亦披露，馬丁在一個地方高爾夫球場工作， 並向慈善組織捐出收入，指他「甚至不會傷害一隻螞蟻」，而且更不懂得如何開槍。
根據《紐約郵報》瀏覽相信是屬於疑犯的社交帳戶，對方熱衷繪畫高爾夫球場的風景，包括多幅距離他住所附近一個高爾夫球場的黑白及水彩畫。
文章授權轉載自《香港01》
