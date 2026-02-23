快訊

這檔將成台達電100%子公司 3月27日股票終止上市

5童受傷送醫！台南小貨車疑毒駕涉「喪屍煙彈」拒檢逃逸 失控衝撞多輛機車

美國組建科技聯盟抗衡中國 印度成為最新成員

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

華爾街日報」報導，美國近日歡迎印度成為「矽盛世」（PaxSilica）聯盟最新成員，該聯盟旨在抗衡中國在新技術和人工智慧（AI）領域的影響力。

「華爾街日報」指出，美印官員在宣布印度加入該聯盟時，未直接點名中國，但他們指出，中國試圖將其在稀土和其他供應鏈中的主導地位武器化，給因AI巨大需求而承壓的科技界帶來沉重壓力。

美國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）受訪時表示，中國以一種完全不可接受的方式，對世界其他地區實施出口管制，但他也提及，該聯盟不僅僅是針對中國。

海柏格還說，該聯盟旨在為AI時代做準備，並確保全球AI監管不會扼殺創新，「我們正在經歷一場技術革命」。

印度加入該聯盟進一步推動美印關係回溫。去年，美國總統川普（Donald Trump）抱怨印度保護主義及大量購買俄羅斯石油，並於去年8月對印度加徵25%關稅，整體稅率升至50%，導致兩國關係緊張。

然而，在美國對俄羅斯主要國有石油公司實施制裁後，印度對俄國石油採購量下降，促使川普本月宣布與印度達成貿易協議，取消了針對俄油的25%關稅，剩餘的25%關稅稅率在未來幾天降至18%。

分析人士指出，川普政府正讓美印關係回到拜登政府（Joe Biden）將印度視為制衡中國戰略夥伴時的狀態。

印度 美國 華爾街日報

延伸閱讀

川普再耍「關」刀 恐引發新訴訟 中官媒：視變化應對

即時短評／台美關稅又呈進退兩難困境立法院多數黨面臨艱難考驗

陸學者：對外政策「流氓化」 美國的周天子時代結束了

持槍夜闖川普海湖俱樂部遭擊斃 犯嫌身分疑曝光「才剛列失蹤人口」

相關新聞

闖海湖莊園遭擊斃…FBI揭死者為川普「鐵粉」家庭 家屬：他連螞蟻都不敢傷害

美國總統川普（Donald Trump）位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的住所2月22日凌晨發生槍擊事件，一名持械男子駕車闖入禁...

川普國情咨文前支持度不振 共和黨期中選舉挑戰加劇

美國總統川普將於2月24日發表國情咨文演說，這場演說被視為共和黨在11月期中選舉爭奪國會控制權前的重要風向球。民調顯示，...

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

新一輪暴風雪天氣系統於22日中午時分抵達包括紐約、新澤西和康州在內的三州都會區。根據國家氣象服務局(NWS)，包括紐約市...

從空姐到老闆！楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

1993年初冬，芝加哥寒風凜冽。當時楊國珍(Jenny Yang)為申請西北大學凱洛格商學院(Kellogg Schoo...

美東大風雪衝擊交通 近8000航班取消、1.6萬航班誤點

威力強大冬季風暴來襲，根據航班追蹤查詢網站Flight Aware資料，各家航空公司取消22日及23日共計大約8000個...

全球元年！手機直連衛星通訊零死角 飛機上、大海中都能用

全球手機直連衛星時代，今年正式進入新紀元。未來全球通訊不再有死角，不管民眾是身處高山上、或大海中，附近就算沒有任何一座基...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。