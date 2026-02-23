川普國情咨文前支持度不振 共和黨期中選舉挑戰加劇

美國總統川普將於2月24日發表國情咨文演說，這場演說被視為共和黨在11月期中選舉爭奪國會控制權前的重要風向球。民調顯示，川普與共和黨如今正面臨艱難的政治處境。

美聯社報導，許多美國民眾對川普重返白宮首年的施政表現抱持不信任態度。此外，美國最高法院上週裁定，「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力，削弱其經濟與外交政策的重要籌碼之一。

儘管川普預料將聚焦國內議題，但他近期揚言可能針對伊朗核計畫發動軍事打擊，也為此次演說蒙上陰影。

●經濟與移民不再是川普強項

川普重返白宮時承諾將抑制物價上漲、整頓移民秩序，但在這兩項議題上，民眾似乎不太認可他的表現。

根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）調查，僅39%的美國成年人認可他的經濟領導能力，僅38%支持他在移民議題上的作為。

民調顯示，民眾對食物、住房與公用事業成本高漲仍感憂慮，而川普頻繁祭出關稅政策，以及聯邦移民執法官員與示威群眾發生衝突，甚至開槍擊斃兩名美國公民，都令公眾不安。

自共和黨去年通過大規模減稅法案後，川普尚未提出新的重大經濟政策構想，近期演說多半重提減稅、降低貸款利率及推出購藥打折平台TrumpRx等。

在最高法院裁定川普的全球性關稅政策超出總統法定權限後，川普矢言將引用其他法源，對所有貿易夥伴課徵進口關稅，可能導致貿易與物價持續動盪。

共和黨策士柯南特（Alex Conant）表示：「我認為這使得國情咨文演說更有必要真正聚焦經濟。」他說，在關稅裁決與商務部公布去年最後3個月經濟成長放緩之餘，「總統必須強化他的經濟論述」。

●將責任歸咎拜登

川普政府試圖主張，儘管他正努力重塑全球貿易體系並推動減稅，當前經濟困境仍源於民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）在2021與2022年的政策選擇。

川普18日在白宮說：「收看國情咨文吧。我們會談到經濟問題。我們接手的是一個爛攤子。」

川普去年向國會聯席會議發表演說時，也曾13次提及「拜登」。

不過，他同時也對近期股市上揚等正面經濟訊號歸功於自己。

●外交政策尚未產生政治共鳴

儘管奉行「美國優先」政策，川普過去一年的鷹派外交作風引發部分支持者質疑，他是否應將更多精力放在國內選民身上。

川普多次表明希望獲得諾貝爾和平獎，預料他將在國情咨文演說中提及他促成國際衝突和平協議的努力。

然而，川普政府過去一年不僅在葉門、奈及利亞與伊朗發動軍事打擊，更持續在南美洲附近對疑似運毒船展開致命行動。此外，川普1月下令美軍突襲逮捕委內瑞拉時任領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），還提出動用武力奪取格陵蘭（Greenland）的構想。

柯南特指出：「儘管外交政策主導了川普過去一年的施政重點，此次國情咨文演說仍將聚焦於經濟議題。」

副總統范斯（JD Vance）受訪時也表示，這場演說將以「促進就業與製造業回流美國為重點」，也會談到新廠建設與降低能源成本等議題。