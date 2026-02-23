快訊

剴剴案開庭 郁方到場旁聽：保母下18層地獄、社工要下19層

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

台北時間明午 1 點起生效 美海關將停徵 IEEPA 關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
上周五至周日期間，預計有 21.1 萬個貨櫃抵達美國港口，貨物價值約為 82 億美元。路透
上周五至周日期間，預計有 21.1 萬個貨櫃抵達美國港口，貨物價值約為 82 億美元。路透

美國海關暨邊境保護局（CBP）宣布，將於美東時間周二凌晨 0 時 01 分（台北時間周二午後1時01分）起，停止課徵依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所加徵的關稅，等於是比美國最高法院裁定此關稅違法後晚了三天才反應。

海關在透過「貨物系統訊息服務」（CSMS）發送給貨主的訊息中指出，自周二起，將停用所有與總統川普先前 IEEPA 相關命令有關的關稅代碼。

IEEPA 關稅雖停徵，但川普援引另一項法律實施新的 15% 全球關稅，取代上周五遭最高法院推翻的舊關稅。

美國最高法院 川普 海關

延伸閱讀

川普加徵全球15%關稅 林佳新：台灣已經輸到連褲子都沒了

川普關稅遭法院推翻 中國：正進行全面評估

綠委轟「台灣真要跟川普翻臉？」 洪孟楷反嗆：不用急著第一個喊要簽

川普對全球徵15%關稅 中菲行：企業須重估成本

相關新聞

10年來最強暴風雪侵襲美東！5900萬人受影響 多州宣布緊急狀態

BBC報導，美國東北部遭遇近10年來最強的東北風暴猛烈侵襲，約5900萬人收到暴風雪與冬季風暴警報。東北部多個州已宣布緊...

持槍夜闖川普海湖俱樂部遭擊斃 犯嫌身分疑曝光「才剛列失蹤人口」

一名持武男子今天非法闖入美國總統川普佛羅里達州海湖俱樂部警戒區內後，遭特勤局人員開槍擊斃。聯邦調查局現已接手調查，目前尚...

出賣行為！「美國待她不薄」 貝森特批谷愛凌倒向中國

滑雪選手谷愛凌因選擇代表中國而非美國參賽奧運引發爭議，繼先前美國副總統范斯出言批評後，美國財政部長貝森特也直言，谷愛凌做...

10年最強暴風雪襲紐約！當局禁非必要出行 市民陷入慌亂

冬季風暴席捲美國東北部地區，紐約預料將遭遇10年來威力最強的暴風雪，當局宣布禁止非必要道路出行，讓紐約市民陷入慌亂

日圓再走弱？前日本央行委員：日銀最快3月升息

前日本央行審議委員櫻井真（Makoto Sakurai）認為，若日圓在美日領袖峰會前持續貶值，日本央行最快3月升息。

格陵蘭總理指已有免費醫療 謝絕川普的醫療船

美國總統川普21日表示，他正派遣一艘醫療船前往格陵蘭。格陵蘭總理尼爾森表示，格陵蘭有免費的醫療，不需要美國的醫療船，希望...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。