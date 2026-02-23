台北時間明午 1 點起生效 美海關將停徵 IEEPA 關稅
美國海關暨邊境保護局（CBP）宣布，將於美東時間周二凌晨 0 時 01 分（台北時間周二午後1時01分）起，停止課徵依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所加徵的關稅，等於是比美國最高法院裁定此關稅違法後晚了三天才反應。
海關在透過「貨物系統訊息服務」（CSMS）發送給貨主的訊息中指出，自周二起，將停用所有與總統川普先前 IEEPA 相關命令有關的關稅代碼。
IEEPA 關稅雖停徵，但川普援引另一項法律實施新的 15% 全球關稅，取代上周五遭最高法院推翻的舊關稅。
