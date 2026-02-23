10年來最強暴風雪侵襲美東！5900萬人受影響 多州宣布緊急狀態
BBC報導，美國東北部遭遇近10年來最強的東北風暴猛烈侵襲，約5900萬人收到暴風雪與冬季風暴警報。東北部多個州已宣布緊急狀態，紐約市也發布旅行禁令；風暴同時造成大規模航班取消與停電災情。
美國國家氣象局天氣預報中心氣象學家斯內爾（Cody Snell）指出，雖然東北風暴並不罕見，但「在這個人口稠密地帶、且以如此大的範圍出現這種規模」，已經多年未見。預報顯示，風暴從當地22日傍晚（台灣時間23日早上）一路影響到23日，除帶來大雪與強風，沿岸地區也可能出現海水倒灌與淹水。
氣象單位警告，風暴期間降雪強度可能達每小時5.1到7.6公分，累積降雪上看30至60公分，恐使道路狀況接近「幾乎不可能通行」。
美國人口最多的紐約市九年來首次發布暴風雪警報，預估都會區降雪可達45到60公分，氣溫下探至攝氏零下6度左右。紐約市府已宣布自22日夜間至23日中午實施全面禁行，並取消上課，除緊急狀況外封閉主要道路與橋梁。
強降雪讓紐約市一片銀白，路旁堆起的鏟雪夾雜泥水與灰塵而顯得斑駁。多處交通因而受阻甚至停擺，城市運轉明顯放緩。
交通與民生衝擊已快速擴大。航班追蹤網站FlightAware統計，22日約有3900架美國航班取消、另有數百架延誤。停電追蹤網站PowerOutage.us顯示，新澤西州逾2萬戶無電可用，周邊多州也有數以千計用戶停電。
麻薩諸塞州、康乃狄克州、德拉瓦州、新澤西州、紐約州與羅德島州等已宣布緊急狀態命令，並採取出行管制或相關防災措施，官員呼籲民眾避免不必要外出、留意停電與樹倒等風險。
