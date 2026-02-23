持槍夜闖川普海湖俱樂部遭擊斃 犯嫌身分疑曝光「才剛列失蹤人口」
一名持武男子今天非法闖入美國總統川普佛羅里達州海湖俱樂部警戒區內後，遭特勤局人員開槍擊斃。聯邦調查局現已接手調查，目前尚未透露犯嫌的作案動機。
路透社報導，川普（Donald Trump）人在華府，事發當時並不在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。
一名熟悉調查進度的消息人士指出，今天涉案男子身分為來自北卡羅來納州的21歲男子馬丁（AustinTucker Martin）。根據這名消息人士說法，馬丁在幾天前才被列為失蹤人口。
美國特勤局（U.S. Secret Service）發布聲明指出，涉案男子攜帶獵槍及一個油桶，於美東時間凌晨1時30分左右出現在海湖俱樂部北側大門。
佛州棕櫚灘郡（Palm Beach County）警長布萊德夏（Ric Bradshaw）則在記者會上說，兩名美國特勤局人員及一名當地警長辦公室警員對男子進行盤查並命令他放下手上的物品。
布萊德夏表示，該男子放下油桶後，將獵槍舉至射擊位置，隨即遭到執法人員開槍擊斃。
男子當場宣告死亡。無執法人員在事件中受傷。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，特勤局「迅速且果斷地制伏了一名攜槍及油桶闖入川普住處的瘋狂人士」。
執法人員並未透露犯案動機。美國聯邦調查局（FBI）已接手調查，並正在現場搜證。
FBI局長巴特爾（Kash Patel）在社群媒體表示，局方「將投入一切必要資源」進行調查。
這起事件再次凸顯美國政治暴力日趨嚴重。川普2024年兩度面臨刺殺威脅：當年7月，川普在賓州一場造勢活動遭20歲槍手連開多槍，其中1槍擦傷川普耳朵；同年9月，川普在佛州自家高爾夫球場打球時，又發生1名59歲男子持半自動步槍埋伏於球場叢林，涉案者已遭判無期徒刑。
此外，明尼蘇達州民主黨州議員霍特曼（MelissaHortman）2025年6月與夫婿一同遭到槍殺。數月後，保守派行動人士柯克（Charlie Kirk）也在公開場合遭人射殺身亡。
