10年最強暴風雪襲紐約！當局禁非必要出行 市民陷入慌亂

冬季風暴席捲美國東北部地區，紐約預料將遭遇10年來威力最強的暴風雪，當局宣布禁止非必要道路出行，讓紐約市民陷入慌亂。

法新社報導，在交通禁令於晚間9時生效前，暴風雪已將能見度降至極低程度，從鄰近的布魯克林區（Brooklyn）幾乎看不到華爾街（Wall Street）摩天大樓。

紐約部分地區降雪量恐達約71公分，風速預計可達每小時約88公里，封路前的駕駛條件極為危險，一眼望去盡是白茫茫一片。

36歲的殘障人士阿莫多瓦（Alfred Almodovar）得從位於布魯克林郊區的住處驅車前往曼哈頓（Manhattan）上班，他焦急地說，「我該怎麼去工作？」

他說：「我們才剛從上次的暴風雪恢復過來，殘障專車（Access-A-Ride, AAR）已暫停服務，我這裡的火車站也沒有無障礙設施」。

AAR為紐約最弱勢群體提供個人化交通服務，服務對象包括殘障人士與健康狀況特殊者。這項服務將在這次風暴期間暫停運作，以確保安全。非必要出行禁令預計將持續至明天中午12時。

這項交通禁令適用於大部分道路交通，包括私人與商用車輛，以及電動輔助自行車（e-bikes），但不影響必要工作人員、或因緊急狀況必須出行的紐約市民，公車會照常行駛，也准許食物外送，但當局不鼓勵在此期間點餐。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）將面臨今年1月就任以來的最大考驗之一，他呼籲市民「照顧好自己與鄰居，如果可以的話待在家中，注意安全，並與外界保持聯繫」。

33歲布魯克林居民史密斯（Brandon Smith）說，外頭的天氣很「瘋狂」，只見到裝有雪鏈的公車緩慢駛過。

他說：「對大多數紐約人來說，出行將變得非常困難，因為我們還是得去上班。」

多家大型企業已要求員工在家工作，聯合國也宣布曼哈頓總部明天關閉，安全理事會會議將被迫延期。

路透社報導，除紐約州外，紐澤西州、康乃狄克州和麻薩諸塞州州長也發布緊急狀態命令，禁止非必要出行。麻州州長希利（Maura Healey）和紐約州州長侯可（Kathy Hochul）也分別動員200名和100名國民兵（National Guard）協助因應這場危機。

截至今天下午早些時候，約有1萬5247個航班延誤、3509個航班取消，其中航班取消數量最多的是甘迺迪國際機場（JFK）、拉瓜迪亞（La Guardia）與紐瓦克（Newark）機場。