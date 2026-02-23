美元和美股期指下跌 川普貿易政策打擊投資人對美國資產信心

美元和美股標普 500 期指周一走跌，美國貿易政策不確定性打擊了投資人對美國資產的信心，引發全球市場波動加劇的預期心理。

標普500指數期貨周一下跌 0.8%，那斯達克 100 指數期貨下跌1%。日圓、瑞士法郎和瑞典克朗兌美元匯率走揚，美元指數下跌0.4%至97.440。比特幣重挫近 5%，跌破 6 萬 5,000 美元大關，而黃金和白銀則同步上揚。金價漲1.3%至每英兩5,173.88美元。

美國最高法院上周五推翻川普政府全面的對等關稅政策數小時後，川普隨即宣布課徵 10% 的全球關稅，並矢言動用其他權力以維持關稅政策。周六，他又表示將把新關稅調高至 15%。

亞洲股市大盤周一上漲 1%，市場預期最高法院的裁決將使中國和印度這亞洲兩大經濟體受益最大。這兩國先前在川普的關稅攻勢下受創最重。摩根士丹利（Morgan Stanley）經濟學家已表示，亞洲國家加權平均關稅稅率將從 20% 降至 17%。

香港恆生指數大漲2.65%，大陸股市仍在休市。

以Kamakshya Trivedi領銜的高盛集團（Goldman Sachs）策略師在報告中指出：「美元全面走跌，可能反映了裁決所帶來的全新政策不確定性。政策不確定性對美元而言是一個極為關鍵的管道，因為會對投資床企業營運發生負面影響。無論關稅變動的方向為何，美元在面臨重大關稅變革時通常都會貶值。」