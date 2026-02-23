快訊

日圓再走弱？前日本央行委員：日銀最快3月升息

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
曾擔任日本央行審議委員的櫻井真說，若日圓在美日領袖峰會前持續貶值，日本央行最快3月升息。路透
日本央行審議委員櫻井真（Makoto Sakurai）認為，若日圓在美日領袖峰會前持續貶值，日本央行最快3月升息。

日本首相高市早苗預計在3月18日至19日央行政策會議前後訪美，與美國總統川普會面。櫻井指出，華府上月透過利率相關動作支撐日圓，顯示美方偏好日圓兌美元走強。但干預匯市只能暫時對抗賣壓，對抗弱勢日圓的最佳方式是央行升息。高市可能尋求日本央行協助，抑制日圓貶勢。

他分析，日圓貶值將因進口成本上升推升通膨，抵銷部分政府燃料補貼帶來的抑制效果。央行可藉春季勞資談判可望調薪的預期，合理化3月升息決定。雖然等待4月較合理，但仍存在提前行動的可能。

於2016至2021年擔任央行審議委員的櫻井預測，央行可能在2026年及2027年各升息兩次，將政策利率從目前的0.75%逐步調升至1.75%的中性水準。但他警告，升息過快恐導致中小企業破產增加，並衝擊地區銀行體質。

日銀總裁植田和男已表態，若經濟與物價展望成真，將持續升息。多數受訪經濟學家預期6月底前利率升至1%，市場則反映4月升息機率約70%。自高市去年10月上任以來，日圓一度跌至159.45，近期徘徊155附近，仍低於上任前的147水準。

日本央行 高市早苗

相關新聞

10年最強暴風雪襲紐約！當局禁非必要出行 市民陷入慌亂

冬季風暴席捲美國東北部地區，紐約預料將遭遇10年來威力最強的暴風雪，當局宣布禁止非必要道路出行，讓紐約市民陷入慌亂

日圓再走弱？前日本央行委員：日銀最快3月升息

前日本央行審議委員櫻井真（Makoto Sakurai）認為，若日圓在美日領袖峰會前持續貶值，日本央行最快3月升息。

格陵蘭總理指已有免費醫療 謝絕川普的醫療船

美國總統川普21日表示，他正派遣一艘醫療船前往格陵蘭。格陵蘭總理尼爾森表示，格陵蘭有免費的醫療，不需要美國的醫療船，希望...

美軍費增15.9兆 怎麼花燒腦

華盛頓郵報廿一日引述消息人士報導，川普政府官員持續致力在即將出爐的預算中，將美國國防預算增五千億美元（台幣約十五點九兆元...

試圖闖入川普海湖莊園 20多歲男疑似攜帶霰彈槍…遭美國特勤局擊殺

路透22日報導，美國特勤局當天說，特勤局人員已在美國總統川普位於佛州西棕櫚灘的寓所海湖莊園，開槍擊殺一名試圖非法闖入安全...

美國土安全部陷停擺…2快速通關計畫喊卡 航空業憂：旅客淪政治足球

美國航空協會表示，國土安全部轄下機構的「預先安檢計畫」（Pre Check）與「全球通關計畫」（Global Entry）...

