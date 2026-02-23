日圓再走弱？前日本央行委員：日銀最快3月升息

前日本央行審議委員櫻井真（Makoto Sakurai）認為，若日圓在美日領袖峰會前持續貶值，日本央行最快3月升息。

日本首相高市早苗預計在3月18日至19日央行政策會議前後訪美，與美國總統川普會面。櫻井指出，華府上月透過利率相關動作支撐日圓，顯示美方偏好日圓兌美元走強。但干預匯市只能暫時對抗賣壓，對抗弱勢日圓的最佳方式是央行升息。高市可能尋求日本央行協助，抑制日圓貶勢。

他分析，日圓貶值將因進口成本上升推升通膨，抵銷部分政府燃料補貼帶來的抑制效果。央行可藉春季勞資談判可望調薪的預期，合理化3月升息決定。雖然等待4月較合理，但仍存在提前行動的可能。

於2016至2021年擔任央行審議委員的櫻井預測，央行可能在2026年及2027年各升息兩次，將政策利率從目前的0.75%逐步調升至1.75%的中性水準。但他警告，升息過快恐導致中小企業破產增加，並衝擊地區銀行體質。

日銀總裁植田和男已表態，若經濟與物價展望成真，將持續升息。多數受訪經濟學家預期6月底前利率升至1%，市場則反映4月升息機率約70%。自高市去年10月上任以來，日圓一度跌至159.45，近期徘徊155附近，仍低於上任前的147水準。