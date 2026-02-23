格陵蘭總理指已有免費醫療 謝絕川普的醫療船

美國總統川普21日表示，他正派遣一艘醫療船前往格陵蘭。格陵蘭總理尼爾森表示，格陵蘭有免費的醫療，不需要美國的醫療船，希望美國不要透過社群媒體放話而是與格陵蘭直接對話。

美國總統川普21日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼文寫道：「我們將派遣一艘偉大的醫療船前往格陵蘭，去照顧那裡許多患病且未得到照護的人。」

他聲稱這艘船將醫治格陵蘭島上許多「生病的人」，但並未透露指的是誰，也未說明該船將幫助多少人。

川普在貼文中表示，這艘船將與路易斯安那州州長藍德瑞（Jeff Landry）協調派遣。藍德瑞去年12月被任命為川普的格陵蘭特使。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）隨即在個人社群媒體上回應，格陵蘭謝絕美國的醫療船，他表示，知悉川普希望派遣醫療船，但格陵蘭有免費的醫療福利，這是一個經過深思熟慮的選擇，也是格陵蘭社會的基本元素之一；這是跟看醫生要錢的美國不一樣之處。

他在貼文中表示，格陵蘭對各種對話與合作都持開放態度，包括跟美國。他呼籲美國直接跟格陵蘭對話，而不是在社群媒體上時不時的突然發言。

他寫道，對話與合作要建立在尊重當地人對自己的國家作主的原則之上。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也在個人社群媒體上回應，她表示，很幸運能住在人人享有免費且平等醫療資源的國家，決定一個人是否能得到適當醫療照護的並非保險額度和資產多寡，同樣的條件在格陵蘭也適用。

格陵蘭是丹麥的自治領地，川普長期以來以美國國家安全為由一直覬覦該地，甚至曾威脅要武力奪取，引起當地居民與丹麥強烈反彈，並造成美國與丹麥關係緊張。