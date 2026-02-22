川普在華府之際 男子闖海湖俱樂部遭擊斃

美國特勤局今天表示，一名攜帶武器的男子非法闖入總統川普（Donald Trump）位於佛羅里達州的海湖俱樂部警戒區，遭特勤局人員開槍擊斃。事發時川普人在華府。

法新社報導，根據官員的說法，事件發生於凌晨1時30分（格林威治標準時間6時30分）左右。

特勤局（Secret Service）發言人古利耶米（AnthonyGuglielmi）在社群平台X發文表示：「今天凌晨，一名武裝男子非法闖入海湖俱樂部（Mar-a-Lago）警戒區後，遭美國特勤局人員及棕櫚灘郡（Palm BeachCounty）警長開槍擊斃。」

特勤局於聲明中指出，犯嫌是一名20歲出頭的男子，在海湖俱樂部北側大門附近被發現，攜帶疑似獵槍與油桶的東西。

特勤局人員上前攔查並開槍，無值勤人員受傷。