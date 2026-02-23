美軍費增15.9兆 怎麼花燒腦

華盛頓郵報廿一日引述消息人士報導，川普政府官員持續致力在即將出爐的預算中，將美國國防預算增五千億美元（台幣約十五點九兆元）。總統川普一月同意國防部長赫塞斯要求，將國防預算增加約百分之五十，但被包含白宮預算主管的幾位高官質疑，恐加劇不斷擴大的聯邦赤字。

自川普同意提高預算後，白宮幕僚和五角大廈官員就面臨如何安排這筆鉅款的難題，白宮向美國國會提交預算案的法定截止日期已逾兩周，部分主因就是還不清楚如何具體運用這筆新增的五千億美元。

增加五千億美元國防預算的提議被白宮管理與預算局（ＯＭＢ）局長伏特等人反對。美國國防部高官已為此諮詢多位卸任高官的意見，他們討論的重點之一，就是應如何在採購美國軍方現有武器，與投資人工智慧（ＡＩ）等先進技術間取得平衡，因五角大廈認為，ＡＩ是未來美國國防軍事發展的重要一環。

去年批准的九千億美元國防預算已創美國史上新高，儘管其他主要國家也增加國防預算。美國智庫「兩黨政策中心」（ＢＰＣ）副總裁霍格蘭直言，「我一點都不覺得意外；一年就要花這麼多錢，實在太驚人」。