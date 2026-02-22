最後的晚餐？美軍若見「海陸大餐」上桌 士兵崩潰：代表要開戰了

近日，國外一名資深士兵在YouTube上揭露軍隊中流傳已久的「牛排與龍蝦」理論，據英媒《UNILAD》報導，這看似奢華的晚餐可能是一場噩夢的開始，消息一出隨即引發各界對國際局勢的熱烈討論。

美軍平時的飲食核心是名為「MRE」（Meal Ready to Eat，即食口糧）的野戰口糧，這種為了戰場生存而設計的包裝食品，雖然包含主食、零食與加熱袋，能提供足夠熱量，但其口感經常被士兵嫌棄。MRE的縮寫甚至被惡搞為「連敵人都不想吃」（Meals Rejected by the Enemy）。

而近日YouTuber「SADGUYRAPS」在影片中直言，當食堂菜單上出現「海陸大餐」，也就是一道由過熟牛排與橡皮口感龍蝦組成的「致命餐點」，在軍中會被視為一種噩耗。他解釋道：「簡而言之，這意味著你完蛋了。如果你在食堂看到它，通常都已經太遲了。」在美軍的傳統迷信中，這頓大餐通常預示著兩件士兵最恐懼的事：一是原本的返鄉部署計畫被取消，必須無限期延長留守；二是準備開戰。

SADGUYRAPS 諷刺地指出，這頓飯就像是「暴風雨前的寧靜」，軍方並非因為愛護士兵才加菜，只是試圖用一頓好飯來安撫基層情緒。他強調：「他們餵你吃得像國王一樣，只是為了軟化接下來的打擊。」

這則都市傳說之所以在近日引發討論，與當前緊繃的國際政局息息相關。隨著川普近期針對伊朗核計畫發出10天最後通牒，並警告若未達成協議將採取軍事打擊，美軍已開始向中東增派兵力。對第一線待命的士兵來說，如果這頓「海陸大餐」出現，幾乎證實了戰爭已箭在弦上。