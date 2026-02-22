快訊

川普把稅率從10%增至15% 專家認為對台灣產生兩大影響

系統遭入侵 顧客資料疑外洩 圓山飯店：已啟動調查

春節收假日「國道上午8事故」釀回堵 下午壅塞路段曝光

最後的晚餐？美軍若見「海陸大餐」上桌 士兵崩潰：代表要開戰了

聯合新聞網／ 綜合報導
食堂菜單上出現「海陸大餐」，在軍中被視為一種噩耗。示意圖／Ingimage
食堂菜單上出現「海陸大餐」，在軍中被視為一種噩耗。示意圖／Ingimage

近日，國外一名資深士兵在YouTube上揭露軍隊中流傳已久的「牛排與龍蝦」理論，據英媒《UNILAD》報導，這看似奢華的晚餐可能是一場噩夢的開始，消息一出隨即引發各界對國際局勢的熱烈討論。

美軍平時的飲食核心是名為「MRE」（Meal Ready to Eat，即食口糧）的野戰口糧，這種為了戰場生存而設計的包裝食品，雖然包含主食、零食與加熱袋，能提供足夠熱量，但其口感經常被士兵嫌棄。MRE的縮寫甚至被惡搞為「連敵人都不想吃」（Meals Rejected by the Enemy）。

而近日YouTuber「SADGUYRAPS」在影片中直言，當食堂菜單上出現「海陸大餐」，也就是一道由過熟牛排與橡皮口感龍蝦組成的「致命餐點」，在軍中會被視為一種噩耗。他解釋道：「簡而言之，這意味著你完蛋了。如果你在食堂看到它，通常都已經太遲了。」在美軍的傳統迷信中，這頓大餐通常預示著兩件士兵最恐懼的事：一是原本的返鄉部署計畫被取消，必須無限期延長留守二是準備開戰

SADGUYRAPS 諷刺地指出，這頓飯就像是「暴風雨前的寧靜」，軍方並非因為愛護士兵才加菜，只是試圖用一頓好飯來安撫基層情緒。他強調：「他們餵你吃得像國王一樣，只是為了軟化接下來的打擊。」

這則都市傳說之所以在近日引發討論，與當前緊繃的國際政局息息相關。隨著川普近期針對伊朗核計畫發出10天最後通牒，並警告若未達成協議將採取軍事打擊，美軍已開始向中東增派兵力。對第一線待命的士兵來說，如果這頓「海陸大餐」出現，幾乎證實了戰爭已箭在弦上。

美軍 牛排 零食 軍事 戰爭 都市傳說

延伸閱讀

東南亞餐廳貴仍有移工消費...他問外勞如何存錢 網曝三大原因

優先席又掀糾紛！她生理期不適熟睡 突遭暴走女「折疊傘戳眼」逼讓位

發呆不是不專心！研究證實：兩項壞習慣其實是高智商的體現

搭機別穿T恤、牛仔褲！空服員、醫師警告：緊急時刻保命關鍵

相關新聞

最後的晚餐？美軍若見「海陸大餐」上桌 士兵崩潰：代表要開戰了

近日，國外一名資深士兵在YouTube上揭露軍隊中流傳已久的「牛排與龍蝦」理論，據英媒《UNILAD》報導，這看似奢華的...

再打格陵蘭主意？川普宣布派醫療船北上

美國總統川普今天表示，他正派遣一艘醫療船前往格陵蘭。格陵蘭是丹麥的自治領地，川普長期以來一直覬覦該地，甚至曾威脅要武力奪...

星期人物／川普身邊最強硬幕僚 米勒為反移民重要推手

在川普政府的權力核心中，史蒂芬．米勒（Stephen Miller）始終低調卻關鍵。這位幕僚以鮮明的背景故事與強硬的行政風格，深度參與多項白宮政策制定，尤其在移民政策上扮演推動強硬路線的重要角色。他的影響遠不止於文件與法條，更是滲入到美國的政策走向與執行邏輯。隨著美國政權更迭進入新階段，米勒的角色與思想能夠引起多大的風暴？

德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例

根據本周公布的紀錄，2025年3月，一名國土安全部官員在德州開槍射殺一名美國公民，這起事件似乎是已知美國總統川普移民打擊...

關稅推翻、移民反彈…川普施政遭遇多重挑戰 國情咨文前壓力升高

過去一年來，美國總統川普幾乎毫無阻礙地治理美國。如今，隨著他即將發表國情咨文之際，卻面臨最高法院推翻關稅措施、強硬移民政...

紐時：關稅裁決像最高院「獨立宣言」羅伯茲、川普意見相左最新實例

最高法院20日裁定，川普總統2025年援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)對全球貿易夥伴開徵對等關稅的手段並不合法，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。