再打格陵蘭主意？川普宣布派醫療船北上

美國總統川普今天表示，他正派遣一艘醫療船前往格陵蘭。格陵蘭是丹麥的自治領地，川普長期以來一直覬覦該地，甚至曾威脅要武力奪取。

川普的言論加劇了美國與丹麥之間的緊張關係，同時讓全球目光聚焦於北極地區。他堅稱礦產資源豐富的格陵蘭，對美國和北大西洋公約組織（NATO）在應對俄羅斯與中國方面的安全至關重要。

他聲稱這艘船將醫治格陵蘭島上許多「生病的人」，但並未透露他指的是誰，也未說明該船將幫助多少人。

川普在社群媒體貼文寫道：「我們將派遣一艘偉大的醫療船前往格陵蘭，去照顧那裡許多患病且未得到照護的人。」

「它已經在路上了！！！」

他在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發布的貼文，附帶一張顯然是人工智慧（AI）生成的圖片，顯示長272公尺、通常駐紮在南加州的海軍醫療艦「仁慈號」（USNS Mercy）正航向地平線上白雪皚皚的山脈。

目前不清楚該船是否就是實際派往格陵蘭的船隻。

川普在貼文中表示，這艘船將與路易斯安那州州長藍德瑞（Jeff Landry）協調派遣。藍德瑞去年12月被任命為川普的格陵蘭特使。