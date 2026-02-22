美國加州大規模雪崩奪9命 尋獲最後一具遺體

一群滑雪客近日在美國知名野雪聖地城堡峰遇到雪崩。當地警長辦公室表示，救難人員今天從內華達山脈（Sierra Nevada）尋獲第9名、同時也是最後一名失蹤者的遺體。

法新社報導，這場災難發生於塔霍湖（Lake Tahoe）附近的知名野雪聖地城堡峰（Castle Peak），當地海拔2776公尺、人煙稀少。

11名滑雪客和4名嚮導本月17日遭遇嚴重雪崩後，救難人員持續搜索，其中6人獲救、8名滑雪客身亡，還有1人下落不明。這也是美國近代史相當嚴重的一場致命雪崩。

而當地警方今天也宣布搜救最新進展。

內華達郡警長辦公室在聲明中表示，「搜救人員已經安然尋獲2月17日在城堡峰雪崩罹難的9人」。警長穆恩（Shannan Moon）表示，「他們逝去所代表的意義溢於言表，我們與被災難衝擊的家庭同哀。」

當地政府本月17日警告，由於當地天氣惡劣，搜救行動將持續至週末。

6名倖存者包含5名客人與1名嚮導，他們在災難發生後設法求救，但是白茫茫的風雪與考量進一步發生雪崩的風險，使救援團隊無法於數小時內挺進他們受困的地方。