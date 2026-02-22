德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例
根據本週公布的紀錄，2025年3月，一名國土安全部官員在德州開槍射殺一名美國公民，這起事件似乎是已知美國總統川普移民打擊行動期間，第一起美國公民遭擊斃事件。
這名死者是23歲的男子馬蒂內茲（Ruben RayMartinez）。據其家屬委託律師發表的聲明指出，馬蒂內茲是遭國土安全部（DHS）探員擊斃。
路透社報導，根據非營利監督組織「美國監督」（American Oversight）取得的紀錄，2025年3月15日，在德州南帕德瑞島（South Padre Island）一場交通事故後，國土安全部探員協助當地警方管制現場時，馬蒂內茲涉嫌駕車衝撞另一名國土安全部探員，一名探員隨後向馬蒂內茲連開數槍。紀錄指出，這些探員當時正執行移民查緝工作。
馬蒂內茲被槍殺，似乎是川普移民打擊行動中，首度有美國公民死於聯邦探員之手。僅僅在今年1月期間，執行移民查緝的聯邦探員就對至少5人開槍，其中包括在明尼蘇達州展開大規模遣返行動時，擊斃古德（Renee Good）及普雷蒂（Alex Pretti）兩人。
馬蒂內茲家屬的律師史戴姆（Charles Stam）與史坦姆（Alex Stamm）發聲明表示，事發時馬蒂內茲正試圖配合當地執法單位要求，卻遭到開槍，他們呼籲展開「全面且公正的調查」。
「美國監督」執行長朱克伍（Chioma Chukwu）在聲明中表示：「這些紀錄揭示了美國移民暨海關執法局（ICE）執法過程中的暴力手段。在本屆政府上任頭幾個月內，ICE自身紀錄顯示動用武力事件激增近四倍，有人因此送醫，路人也被波及，甚至有美國公民喪命。」
一名國土安全部發言人在聲明中表示，馬蒂內茲「蓄意衝撞」一名國土安全部探員，另一名探員因此「出於防衛開槍」。
隨著死亡人數不斷攀升，川普政府的移民打擊行動受到外界更嚴格檢視，並引發國會議員及社會大眾的反彈。
川普政府正大力加強移民執法，相關部門預算到2029年9月高達1700億美元，創下歷史新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。