美最高法院判決川普對等關稅違法 接下來會如何發展？

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
最高法院以6比3的票數，判決IEEPA並未授權總統設置關稅。路透
最高法院以6比3的票數，判決IEEPA並未授權總統設置關稅。路透

美國最高法院20日裁決川普引用國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施的關稅違法，接下來將如何發展？

1. 最法院如何判決？

最高法院以6比3的票數，判決IEEPA並未授權總統設置關稅。首席大法官羅伯茲在判決書中指出，「總統專斷地以逾越（法律）的權力，片面設置數目（稅率）、期間及範圍皆無限制的關稅」，並表示川普「必須有國會明確的授權才能實施」。

2. 接下來將如何？

最高法院聚焦於總統是否有權依據緊急權力來設置關稅，把其他問題交給上訴法院，將由上訴法院處理各宗挑戰川普關稅措施的案件。案件最初是由一群企業及12個州所指控，挑戰川普的對等關稅，以及對中國、加拿大與墨西哥以芬太尼為由所實施的關稅。

聯邦巡迴上訴法庭去年已判決川普的關稅，逾越IEEPA的授權；但巡迴法庭駁回美國國際貿易法庭（CIT）封殺「普及式」關稅的裁決，也要求CIT重新評估，及如何採取救濟措施。

現在此案可能交由CIT，但時間尚未確定。第一次將由三位法官組成的小組審理，其中兩位是由共和黨總統（包括川普）任命，另一位是由歐巴馬總統任命。

下級法院在處理時若有難解的法律問題或出現爭議，可以向最高法院上訴，並取得最高法院的支持。

3. 川普還有那些工具來設置關稅？

最高法院的判決迫使川普政府訴諸其他的法律來設置關稅，但沒有任何一項其他法律比IEEPA更快且更簡單，如此一來關稅可能暫時停徵。其他與關稅有關的法律在設置關稅之前，大都需要一段審查與研究期。

川普20日已簽署行政命令，在已經徵收的關稅之外，並依據1974年「貿易法」122條加徵10%的全球性關稅；川普並表示將啟動新的貿易調查，可能產生一系列的新增關稅。122條也授權總統立刻設置15%的關稅，為期150天，無須經過耗時的調查程序；若要再延長效期，須經由國會通過。

除了122條之外，還有1930年「關稅法」第338條可用，授權總統針對一些對美國商務有差別待遇的國家，實施最高達50%的關稅。

但貿易分析家警告，即使川普引用其他法律設置新關稅，包括122條，實施時機與範圍都不如川普引用IEEPA法所實施的關稅

4. 之前已經依據IEEPA所徵收的關稅將如何處理？

仍不清楚。最高法院並未判政府是否必須將已徵的關稅退還；專家估計過去一年徵收的總額至少達到1,600億美元。

對這項判決投下「異議」票的大法官卡瓦諾指出，美國「可能必須將依據IEEPA所徵收的數以十億計關稅退還給進口商，即便進口商已將關稅成本轉嫁給消費者或其他人。退款程序可能是一團亂」。

國際商會表示，儘管一些企業可能歡迎退稅，但可能是一道複雜的程序。

專家認為退款問題可能將由國際貿易法庭處理，因為經驗豐富；而且在下級法院決定退款程序之前，此事將「陷入僵局」，因此將會有一段不確定期；關鍵在於川普政府可能採取替代性關稅措施，以及新關稅是否設定追溯期。

川普 美國最高法院 法律

延伸閱讀

美最高院判關稅違法 將如何影響川習會？專家：川普早已「處守勢」

川普改對全球課10%關稅 墨西哥評估影響性

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」沒了武器

再迎一波混亂？美最高院裁定川普關稅無效 專家：難解經濟壓力

相關新聞

關稅推翻、移民反彈…川普施政遭遇多重挑戰 國情咨文前壓力升高

過去一年來，美國總統川普幾乎毫無阻礙地治理美國。如今，隨著他即將發表國情咨文之際，卻面臨最高法院推翻關稅措施、強硬移民政...

紐時：關稅裁決像最高院「獨立宣言」羅伯茲、川普意見相左最新實例

最高法院20日裁定，川普總統2025年援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)對全球貿易夥伴開徵對等關稅的手段並不合法，...

美國Q4成長率掉到1.4%！川普怪罪政府關門 導致GDP短少2個百分點

美國2025年第4季經濟成長率遠低於預期，反映聯邦政府關門和消費者支出減弱的影響。美國總統川普歸咎於民主黨掣肘造成政府停...

涉淫魔案 前王子安德魯被捕後獲釋 英王：依法辦理

英國國王查理三世的胞弟安德魯‧蒙巴頓-溫莎(Andrew Mountbatten-Windsor)19日在66歲生日當天...

女王最疼愛的兒子 安德魯王子變成英皇室頭痛人物

深受女王母親伊莉莎白二世 (Queen Elizabeth II) 疼愛的安德魯王子 (Andrew Mountbatt...

「不知道她這麼愚蠢」川普嘲諷歐凱秀：我不認為她知道台灣是什麼

川普總統19日嘲諷紐約州民主黨籍眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）在慕尼黑安全會議發言時，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。