川普改用122條款加徵10%關稅 外媒：這條法律超猛 可「無限輪迴」

美國最高法院20日做出驚人的關稅判決後，總統川普立刻引用了1974年的貿易法第122條，讓他可以重新實施他的部分大規模關稅（至少是暫時性的）。但這條法律也從未被啟用過，意味著這將會是美國總統經濟政策的歷史性時刻。究竟這條法律是如何運作的呢？

Axios報導，在最高法院20日判決不得引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）來課徵關稅後，川普旋即在白宮簡報會上表示，他將簽署一項行政命令，對所有國家課徵10%關稅。川普表示，「最高法院並沒有推翻關稅，他們只是推翻了IEEPA中關於關稅的特定用法」。

貿易法第122條賦予了美國總統權力，可在特定條件下對來自其他國家商品實施臨時限制，例如關稅或配額。但和IEEPA不同的是，這條法律明確限制了關稅實施的期限（150天）和稅率上限（15%），150天到期後需向國會延長措施。Axios報導指出，理論上總統也可讓這項關稅措施失效，重新宣布國際收支平衡進入緊急狀態，並重新計時。

同時，根據卡托研究所（Cato Institute）的說法，這條法律也不需要任何其他貿易法規可能需要的調查，這將讓川普可以快速實施全球關稅。

1974年這部貿易法是在美國經濟不穩定時制定的，主要目的是保護美元。當時美國剛經歷一段巨額貿易逆差時期，時任總統尼克森也宣布將以改善美國國際收支平衡為目標。

除了引用貿易法第122條外，川普也表示，他將引用1962年貿易擴張法232條課徵其他關稅，並將展開「多項」301條款調查，前者他已據此課徵了鋼鋁關稅，後者他也曾在第一屆任期援引用來對中國大陸進口品課徵關稅，多項關稅至今仍在實施。