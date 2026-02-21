關稅推翻、移民反彈…川普施政遭遇多重挑戰 國情咨文前壓力升高

快訊

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
隨著即將發表國情咨文之際，川普面臨最高法院推翻關稅措施、強硬移民政策引發反彈以及日益嚴峻的經濟憂慮等多重壓力。路透
過去一年來，美國總統川普幾乎毫無阻礙地治理美國。如今，隨著他即將發表國情咨文之際，卻面臨最高法院推翻關稅措施、強硬移民政策引發反彈以及日益嚴峻的經濟憂慮等多重壓力。

法新社報導，川普（Donald Trump）預料不會在24日發表國情咨文（State of the Union）這場黃金時段的美國政治盛事上退讓，國情咨文是由國會邀請總統報告政績、闡述施政藍圖。

但他引以為傲的作為，對民主黨人和各國領袖來說，殺傷力已大不如前，過去他推動政策勢如破竹，如今卻屢受挑戰。

美國最高法院昨天對川普使用關稅手段表達強烈不滿。川普經常透過社群媒體簡單發布命令，對多個國家加徵關稅，以期對有時與貿易毫無關聯的外交議題取得籌碼。

同一天，政府數據顯示，美國經濟在10月至12月期間年增1.4%，明顯低於分析師預估的2.5%。

民調同時顯示，民眾對生活成本以及川普打擊無證移民的措施，越來越不滿。

美國選民對經濟議題極為敏感，這不僅重挫了川普之前的美國前總統拜登（Joe Biden），如今也威脅著共和黨

隨著11月美國期中選舉逼近，眾議院全數席次和參議院1/3席次將重新洗牌。期中選舉會對參眾兩院帶來何等衝擊備受關注，但川普已警告，若民主黨掌控國會，可能會試圖彈劾他。

儘管川普遭遇挫折，但眾議院與參議院目前仍由共和黨控制。此外，川普將繼續在白宮執政，直到2029年。

