環保政策大轉彎 川普政府鬆綁燃煤電廠排放

美國川普政府今天敲定一項規定，廢除前任總統拜登（Joe Biden）所制定、針對燃煤和燃油發電廠更嚴格的環境標準，並稱此舉恢復了「美國的能源主導地位」。

美國環境保護署（EPA）表示，這次對2024年一項關於汞暨有毒氣體排放標準（Mercury and Air ToxicsStandards, MATS）政策的逆轉，將在不損害繁榮的情況下保護公眾健康。

但環保團體表示，這項變革是白宮推動廣泛撤銷環境政策的一環，將增加大眾罹患心肺疾病、癌症及過早死亡的風險。

爭議點在於拜登政府的環保局於2024年4月為保護公眾健康和減緩氣候變遷所制定的措施，當時的環保署表示，這些標準要求燃煤電廠控制本身90%的碳污染。

這些規定還要求將有毒金屬及汞的排放量減少超過2/3，這項政策僅能透過對老舊燃煤發電廠進行重大升級才能達成。

根據新聞稿內容，川普政府的環保署今天表示，拜登的規定對煤炭行業「施加龐大成本和繁文縟節」。

環保署長澤爾丁（Lee Zeldin）說：「拜登賀錦麗政府的反煤炭法規，試圖透過監管來消滅我們能源經濟中這個至關重要的部門。」

「川普的環保署知道，我們可以同時發展經濟、增強基載電力，並保護人類健康與環境。」

但自然資源保護會（Natural Resources Defense）透過新聞稿表示，此舉是「川普政府削弱或取消基礎環境與公眾健康保護措施的更大規模行動的一部分」。

自然資源保護會資深律師沃克（John Walke）說：「煤炭行業正在衰退，廢除潔淨空氣保護措施並不能讓它復甦。」

「這只會導致更多的氣喘發作、更多的心臟問題和更多的過早死亡，特別是在那些生活在燃煤電廠陰影下的社區。」

這項行動標誌著川普為鞏固煤炭產業所做的最新努力。煤炭長期以來被認為是最骯髒的化石燃料，也是氣候變遷的一大禍害。