不滿關稅遭擋！川普嗆大法官不愛國 232、301關稅續行並加徵全球10%

美國最高法院20日以6比3票數判決，總統川普不得援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國課徵對等關稅。川普隨即強烈抨擊阻止他動用關稅的大法官，痛批裁決是「對國家的恥辱」，並宣稱將改以其他法定授權為依據，推動進一步加徵關稅。

衛報報導，川普在白宮召開的記者會上表示，他認為最高法院受到外國利益以及一股「規模遠比外界想像還小」的政治運動影響，並將這種影響形容為來自社會與文化層面。他痛批，對法院部分成員「感到羞愧」，指責對方缺乏勇氣，未能做出對國家正確的決定；同時，他也稱讚提出異議反對意見的部分大法官，對其他成員則多所嘲諷。

川普進一步開砲，指相關大法官只是「名義上的共和黨人」（RINOs）與激進左派民主黨人的「走狗」，根本不該插手相關裁決，並批評對方「非常不愛國」、「不忠於憲法」。他提到由自己任命、卻在此案中反對動用關稅的巴瑞特（Amy Coney Barrett）與戈蘇奇（Neil Gorsuch）時，更形容兩人是「讓家人蒙羞的人」，並稱他們「幾乎」沒有被邀請出席下週的國情咨文。

川普隨後也在真實社群發文，重申將改以其他法源推動關稅措施。他寫道，法院裁決荒謬，稱他在 IEEPA 之下甚至連對任何一個國家收1美元都不行，卻又允許全面切斷與該國的貿易往來、甚至下達禁運，質疑這樣的邏輯難以理解，並指控法院一方面認定他有發放許可證的權力，卻否認收取許可費的權利；反而賦予他禁止各類商品進入美國的權限，直言這是一項比外界原先認知更為強大的權力。

川普隨後援引卡瓦諾大法官在不同意見書中的看法，強調即使最高法院否決他援引IEEPA課徵關稅，總統仍可依據多項其他聯邦法規加徵關稅，並公開向卡瓦諾表達謝意。他也表示，最高法院當天的裁決反而讓總統調控貿易並課徵關稅的權限更加清楚，而非遭到削弱，並強調法院並未推翻關稅本身，只是否決了IEEPA關稅的一種特定適用方式。

他寫道，這項裁決已確認，在IEEPA之下，總統仍可對外國採取貿易封鎖、禁運、限制、發放許可，或對外國與美國進行貿易的能力施加各種條件；為了保護國家安全，總統仍可依據其他既有且有效的關稅授權，課徵比過去更高的關稅。

川普最後宣布：「因此，即刻生效，所有國安關稅、第232條關稅，以及現行的第301條關稅，全部繼續維持，全面有效。今天我將簽署命令，依據第122條，在原本已經課徵的關稅之外，再加徵10%的全球關稅。同時，我們也會啟動多項第301條以及其他相關調查，來保護我們的國家，對抗不公平的貿易行為。」

