川普：將對全球加徵10%關稅

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普表示，將加徵10%的全球關稅。法新社
美國總統川普表示，將加徵10%的全球關稅。法新社

在最高法院裁決美國總統川普指標性的對等關稅違法後，川普20日表示，他將簽署行政命令，加徵新的10%「全球關稅」。

CNBC報導，川普在白宮記者會上怒批最高法院的裁決，他說，10%的新關稅將疊加在現有關稅的基礎，而這些既有關稅在該裁決過後，仍維持不變。

川普將於20日稍晚簽署行政命令，依據1974年《貿易法》第122條啟動新的關稅措施。根據該條款所祭出的關稅最長僅能實施150天，若要延長，須取得國會批准。

在記者會上被問及這項時限時，川普回應說：「我們幾乎有權做任何我們想做的事。」

川普 命令 記者會

延伸閱讀

川普對等關稅遭最高法院封殺 全球貿易恐再度陷入混亂

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美最高法院判決 川普對等關稅違法

世界日報社論／共和黨國會關稅窩裡反 恐防不勝防

相關新聞

美國Q4成長率掉到1.4%！川普怪罪政府關門 導致GDP短少2個百分點

美國2025年第4季經濟成長率遠低於預期，反映聯邦政府關門和消費者支出減弱的影響。美國總統川普歸咎於民主黨掣肘造成政府停...

涉淫魔案 前王子安德魯被捕後獲釋 英王：依法辦理

英國國王查理三世的胞弟安德魯‧蒙巴頓-溫莎(Andrew Mountbatten-Windsor)19日在66歲生日當天...

女王最疼愛的兒子 安德魯王子變成英皇室頭痛人物

深受女王母親伊莉莎白二世 (Queen Elizabeth II) 疼愛的安德魯王子 (Andrew Mountbatt...

「不知道她這麼愚蠢」川普嘲諷歐凱秀：我不認為她知道台灣是什麼

川普總統19日嘲諷紐約州民主黨籍眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）在慕尼黑安全會議發言時，...

捲艾普斯坦醜聞 比爾蓋茲退出印度AI峰會 黃仁勳也傳取消行程

比爾蓋茲在原定發表主題演講的前幾小時，宣布退出印度AI影響力峰會，為這場盛會再添打擊。該峰會先前因籌辦疏失、機器人出包，...

安德魯王子被捕獲釋／年輕族群剩2成相挺 君主制陷陰影

安德魯在66歲生日當天被捕的消息震撼全英，這是自1647年查理一世被捕以來，近四個世紀再度有高階王室成員遭警方拘押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。