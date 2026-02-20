快訊

初四財神來報到！大樂透頭獎獎落這縣市 一人獨得2.08億元

新北死亡車禍…計程車疑搞錯方向下匝道 21歲騎士遭撞魂斷永福橋

美國Q4成長率掉到1.4%！川普怪罪政府關門 導致GDP短少2個百分點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。圖／路透
美國總統川普。圖／路透

美國2025年第4季經濟成長率遠低於預期，反映聯邦政府關門和消費者支出減弱的影響。美國總統川普歸咎於民主黨掣肘造成政府停擺，導致成長率「至少短少2個百分點」。

商務部經濟分析局（BEA）20日公布，美國第4季GDP季增年率為1.4%，僅彭博訪調分析師預估成長步調2.8%的一半，也比第3季的4.4%大幅減速。

據國會預算辦公室（CBO）估計，聯邦政府關門可能導致第4季GDP成長率折損1.5個百分點，因為聯邦雇員提供的服務和政府的產品與服務支出俱減，俗稱「糧食券」的「美國補充營養援助計畫」（SNAP）補助也暫時被砍。

CBO預測，損失的產值大部分可在未來彌補回來，但其中約有70億至140億美元可能一去不復返。

在最新GDP報告發布前，川普在社群媒體平台上發文說：「關門讓美國付出GDP至少2個百分點的代價。那正是為什麼他們再次那麼做，這回是迷你版的。不可關門！」

川普接著再次要求聯準會（Fed）降利率，並批評Fed主席鮑爾。

美國 成長率 川普 Fed

延伸閱讀

世界日報社論／共和黨國會關稅窩裡反 恐防不勝防

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

安德魯涉向艾普斯坦洩密遭拘 川普稱「對王室傷害很大」再為自己澄清

川普批歐巴馬談外星人時「洩密」 發文下令解密UFO等相關檔案

相關新聞

美國Q4成長率掉到1.4%！川普怪罪政府關門 導致GDP短少2個百分點

美國2025年第4季經濟成長率遠低於預期，反映聯邦政府關門和消費者支出減弱的影響。美國總統川普歸咎於民主黨掣肘造成政府停...

涉淫魔案 前王子安德魯被捕後獲釋 英王：依法辦理

英國國王查理三世的胞弟安德魯‧蒙巴頓-溫莎(Andrew Mountbatten-Windsor)19日在66歲生日當天...

女王最疼愛的兒子 安德魯王子變成英皇室頭痛人物

深受女王母親伊莉莎白二世 (Queen Elizabeth II) 疼愛的安德魯王子 (Andrew Mountbatt...

「不知道她這麼愚蠢」川普嘲諷歐凱秀：我不認為她知道台灣是什麼

川普總統19日嘲諷紐約州民主黨籍眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）在慕尼黑安全會議發言時，...

捲艾普斯坦醜聞 比爾蓋茲退出印度AI峰會 黃仁勳也傳取消行程

比爾蓋茲在原定發表主題演講的前幾小時，宣布退出印度AI影響力峰會，為這場盛會再添打擊。該峰會先前因籌辦疏失、機器人出包，...

安德魯王子被捕獲釋／年輕族群剩2成相挺 君主制陷陰影

安德魯在66歲生日當天被捕的消息震撼全英，這是自1647年查理一世被捕以來，近四個世紀再度有高階王室成員遭警方拘押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。