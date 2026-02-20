快訊

台灣小孩比美國胖？醫揭數據示警 曝營養午餐「合格菜單」的真相

影／合歡山撒糖霜了！清晨急凍連降兩波冰霰 成銀白世界

哈塞特批聯準會研究 卡斯哈里指破壞央行獨立性 白宮顧問駁指控誇大

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里。路透
明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里。路透

美國總統川普的經濟顧問團隊與聯準會爆發口水戰。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）周四公開砲轟國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett），指其抨擊紐約聯準銀行關稅研究、並稱研究人員應受處分，是再次試圖損害聯準會獨立性。對此，白宮經濟顧問委員會（CEA）副主席雅瑞德（Pierre Yared）出面為哈塞特辯護。

風波源於哈塞特周三針對紐約聯準銀行研究的批評。該研究指出，美國企業承擔了川普加徵關稅的大部分成本。哈塞特表示研究結果「令人難堪」，並稱作者應被處分（disciplined）。

卡斯哈里周四在北達科他州回應，這是試圖干預聯準會獨立性的舉動，並指過去一年已多次出現類似情況。他提及司法部對聯準會大樓翻修工程展開調查，也顯示政府施壓的跡象。

卡斯哈里強調，聯準會「根據數據與分析對經濟做出最佳評估」，外界雜音愈大，愈要專注本職工作，聚焦於實現物價穩定與充分就業的雙重使命。

面對干預獨立性的指控，白宮經濟顧問委員會副主席雅瑞德周四在接受彭博電視專訪時全力為同僚辯護。他認為，將對聯準會一份特定研究的批評上升到攻擊獨立性的層面，「有點誇張」。

他並對即將公布的第4季經濟成長數據表示「審慎樂觀」，認為投資水準回升正為2026年顯著成長奠定基礎。

卡斯哈里另就利率前景指出，聯準會基準利率目前可能已接近「中性」水準。

聯準會 哈塞特

延伸閱讀

華許超強背景 輾壓對手

靠什麼王牌？華許搶下Fed主席大位 揭秘「最年輕理事」背後超強人脈

聯準會主席接班揭曉在即 川普周五上午宣布人選

Fed新主席 快揭曉了

相關新聞

安德魯涉向艾普斯坦洩密遭拘 川普稱「對王室傷害很大」再為自己澄清

英國國王查理三世胞弟、前王子安德魯在19日的66歲生日當天被捕，據稱遭人檢舉，指其在擔任英國貿易特別代表期間，涉嫌向已故...

川普批歐巴馬談外星人時「洩密」 發文下令解密UFO等相關檔案

美國總統川普19日指控前總統歐巴馬，近日一段談及地外生命存在的言論在網路上爆紅，卻披露了「機密」資訊；隨後他在「真實社群...

哈塞特批聯準會研究 卡斯哈里指破壞央行獨立性 白宮顧問駁指控誇大

美國總統川普的經濟顧問團隊與聯準會爆發口水戰。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）周四公開砲轟...

川普對中政策 康貝爾：兩派人馬角力、高度個人化

川普預計4月訪中，對北京態度受高度檢視。前副國務卿康貝爾今天指出，川普政府含親商人士，也有強硬派，雙邊就對中策略展開激辯...

影／歐凱秀台灣問題語塞 川普兩度補刀還嗆她「不知道台灣是什麼」

美國民主黨眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）傳出正為2028年總統大選鋪路，近日出席慕尼黑...

影／川普談2017年訪中排場 誇解放軍整齊到「頭上能打撞球」

美國總統川普成立的「和平理事會」（Board of Peace）19日在華府召開備受矚目的首次會議。川普發表近一小時談話...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。