美降印尼多數商品關稅至19% 換得330億美元採購承諾
美國總統川普與印尼總統普拉伯沃周四達成貿易協議。美國將調降對印尼商品的關稅，印尼則承諾採購價值約330億美元的美國產品。
白宮發表聲明指出，兩國領袖確認將共同推動協議落實，並指示團隊進一步行動，開啟雙邊關係的「新黃金時代」。
根據協議，印尼多數輸美商品將適用19%的關稅稅率，遠低於川普政府先前揚言課徵的32%。協議同時取消對棕櫚油、香料與藥品等部分印尼出口產品的額外關稅，並建立機制，讓部分紡織品與服裝享有關稅豁免，有助提升印尼關鍵產業競爭力。
印尼方面則承諾取消對幾乎所有美國商品的關稅，並減少非關稅壁壘。印尼企業也預計增加採購美國能源與農產品等，藉此縮小印尼對美約160億美元的貿易順差。
