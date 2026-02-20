快訊

高雄蓮池潭市集昨晚爆衝突！疑被笑光頭 他「洗衣精混汽油」潑人洩恨

蔣經國日記／劉自然事件遭美冤主導示威 小蔣憤怒不已

抽出中下籤「龍虎相交在門前 黃金忽然變成鐵」朝天宮國運籤示警

美降印尼多數商品關稅至19% 換得330億美元採購承諾

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普（圖）與印尼總統普拉伯沃周四達成貿易協議。美國將調降對印尼商品的關稅，印尼則承諾採購價值約330億美元的美國產品。路透
美國總統川普（圖）與印尼總統普拉伯沃周四達成貿易協議。美國將調降對印尼商品的關稅，印尼則承諾採購價值約330億美元的美國產品。路透

美國總統川普印尼總統普拉伯沃周四達成貿易協議。美國將調降對印尼商品的關稅，印尼則承諾採購價值約330億美元的美國產品。

白宮發表聲明指出，兩國領袖確認將共同推動協議落實，並指示團隊進一步行動，開啟雙邊關係的「新黃金時代」。

根據協議，印尼多數輸美商品將適用19%的關稅稅率，遠低於川普政府先前揚言課徵的32%。協議同時取消對棕櫚油、香料與藥品等部分印尼出口產品的額外關稅，並建立機制，讓部分紡織品與服裝享有關稅豁免，有助提升印尼關鍵產業競爭力。

印尼方面則承諾取消對幾乎所有美國商品的關稅，並減少非關稅壁壘。印尼企業也預計增加採購美國能源與農產品等，藉此縮小印尼對美約160億美元的貿易順差。

印尼 美國 川普

延伸閱讀

影／歐凱秀台灣問題語塞 川普兩度補刀還嗆她「不知道台灣是什麼」

川普給伊朗15天達協議 否則「會發生不好的事」 美軍重兵集結中東

影／川普談2017年訪中排場 誇解放軍整齊到「頭上能打撞球」

川普成立和平理事會砸百億美元重建加薩 西方反應冷淡

相關新聞

川普批歐巴馬談外星人時「洩密」 發文下令解密UFO等相關檔案

美國總統川普19日指控前總統歐巴馬，近日一段談及地外生命存在的言論在網路上爆紅，卻披露了「機密」資訊；隨後他在「真實社群...

川普對中政策 康貝爾：兩派人馬角力、高度個人化

川普預計4月訪中，對北京態度受高度檢視。前副國務卿康貝爾今天指出，川普政府含親商人士，也有強硬派，雙邊就對中策略展開激辯...

影／歐凱秀台灣問題語塞 川普兩度補刀還嗆她「不知道台灣是什麼」

美國民主黨眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）傳出正為2028年總統大選鋪路，近日出席慕尼黑...

影／川普談2017年訪中排場 誇解放軍整齊到「頭上能打撞球」

美國總統川普成立的「和平理事會」（Board of Peace）19日在華府召開備受矚目的首次會議。川普發表近一小時談話...

Fed會議紀錄鷹派現蹤 6月前利率估按兵不動

根據聯準會（Fed）美東時間18日下午2時公布的上次會議紀錄，決策官員傾向在一段時間內維持當前利率區間，甚至有幾名決策者...

「維多利亞秘密」創辦人：艾普斯坦是世界級騙徒

淫魔艾普斯坦數百萬頁文件解密後，最新輪到被問話的是零售帝國億萬富豪威斯納(Leslie Wexner)，不過他在面對眾議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。