川普批歐巴馬談外星人時「洩密」 發文下令解密UFO等相關檔案

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統歐巴馬（左）2015年11月1日在紐瓦克為新澤西州長薛瑞爾站台助講。路透
美國總統川普19日指控前總統歐巴馬，近日一段談及地外生命存在的言論在網路上爆紅，卻披露了「機密」資訊；隨後他在「真實社群」發文表示，將指示相關部會著手處理並公開與外星人等相關的政府檔案。

川普在真實社群寫道：「鑑於外界展現出的高度關注，我將指示戰爭部長及其他相關部會與機構，啟動辨識並公開政府檔案的程序，內容涵蓋外星人與地外生命、不明空中現象（UAP）、不明飛行物（UFO），以及所有與這些高度複雜、但極其有趣且重要議題相關的資訊。」

連結：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116100300268316472

法新社報導，歐巴馬在上周釋出的一集Podcast訪談中表示，他相信外星人確實存在，但在2009年至2017年兩屆總統任期內，並未看到任何相關證據。歐巴馬說：「他們是真實的，但我沒有見過他們，也沒有被藏在51區。沒有地下設施。除非真的存在某種龐大的陰謀，而且連美國總統也被蒙在鼓裡。」

相關談話迅速在網路上延燒，促使歐巴馬出面澄清。他在Instagram上寫道：「從統計上來看，宇宙如此浩瀚，外面存在生命的機率很高；但恆星系之間的距離如此遙遠，我們曾被外星人造訪的可能性很低，而且在我擔任總統期間，我沒有看到任何地外生命曾與我們接觸的證據。真的！」

IG連結：https://www.instagram.com/reel/DUy9E_UD9RR/

川普被問及此事時再度強調，歐巴馬「洩露了機密資訊，他不應該這麼做。」他並未具體說明歐巴馬哪些言論屬於機密內容，但聲稱「他犯了一個大錯。」

至於他本人對外星人的看法，川普則表示：「我不知道他們是不是真的存在。」

歐巴馬 外星人 川普

