美歐關係緊張之際 范德賴恩3月將訪格陵蘭

在格陵蘭爭議加深歐美關係緊張之際，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將於3月訪問格陵蘭，以凸顯格陵蘭對歐盟的重要性並表達支持。

美國總統川普主張美國應該接管格陵蘭，大幅加深歐洲與華府間的緊張關係。儘管川普後續收回以武力奪取格陵蘭的相關言論，然而疑慮仍在蔓延。

歐盟執委會發言人賓荷（Paula Pinho）19日在例行記者會中回應有關格陵蘭的問題時表示，范德賴恩將於3月訪問北極地區，其中也包括格陵蘭。但目前尚無確定的日期，也沒有詳細內容可以分享。

范德賴恩曾數次針對格陵蘭爭議發表談話，包含曾在川普揚言對歐盟加徵關稅時，警告美國不該因格陵蘭問題對歐洲的「長期盟友」施加懲罰性關稅。

今年1月下旬，范德賴恩在社群平台X上發文強調，歐洲堅定且團結一致，與格陵蘭及丹麥站在一起。將會持續推動北極地區的安全工作，著重加強對格陵蘭及適用於北極環境的設備投資，並深化與這個地區夥伴的安全合作。