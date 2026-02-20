快訊

中央社／ 布魯塞爾19日專電
歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。歐新社

格陵蘭爭議加深歐美關係緊張之際，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將於3月訪問格陵蘭，以凸顯格陵蘭對歐盟的重要性並表達支持。

美國總統川普主張美國應該接管格陵蘭，大幅加深歐洲與華府間的緊張關係。儘管川普後續收回以武力奪取格陵蘭的相關言論，然而疑慮仍在蔓延。

歐盟執委會發言人賓荷（Paula Pinho）19日在例行記者會中回應有關格陵蘭的問題時表示，范德賴恩將於3月訪問北極地區，其中也包括格陵蘭。但目前尚無確定的日期，也沒有詳細內容可以分享。

范德賴恩曾數次針對格陵蘭爭議發表談話，包含曾在川普揚言對歐盟加徵關稅時，警告美國不該因格陵蘭問題對歐洲的「長期盟友」施加懲罰性關稅。

今年1月下旬，范德賴恩在社群平台X上發文強調，歐洲堅定且團結一致，與格陵蘭及丹麥站在一起。將會持續推動北極地區的安全工作，著重加強對格陵蘭及適用於北極環境的設備投資，並深化與這個地區夥伴的安全合作。

格陵蘭 范德賴恩 歐盟

安德魯涉向艾普斯坦洩密遭拘 川普稱「對王室傷害很大」再為自己澄清

英國國王查理三世胞弟、前王子安德魯在19日的66歲生日當天被捕，據稱遭人檢舉，指其在擔任英國貿易特別代表期間，涉嫌向已故...

川普批歐巴馬談外星人時「洩密」 發文下令解密UFO等相關檔案

美國總統川普19日指控前總統歐巴馬，近日一段談及地外生命存在的言論在網路上爆紅，卻披露了「機密」資訊；隨後他在「真實社群...

美歐關係緊張之際 范德賴恩3月將訪格陵蘭

在格陵蘭爭議加深歐美關係緊張之際，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將於3月訪問格陵蘭，...

美前副國務卿：川普主義非短期現象 共和黨回不去了

美國前副國務卿康貝爾今天表示，中國並不樂見當前國際局勢的不確定性；他也懷疑，北京是否充分理解「川普主義」並非暫時。他觀察...

哈塞特批聯準會研究 卡斯哈里指破壞央行獨立性 白宮顧問駁指控誇大

美國總統川普的經濟顧問團隊與聯準會爆發口水戰。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）周四公開砲轟...

川普對中政策 康貝爾：兩派人馬角力、高度個人化

川普預計4月訪中，對北京態度受高度檢視。前副國務卿康貝爾今天指出，川普政府含親商人士，也有強硬派，雙邊就對中策略展開激辯...

