川普對中政策 康貝爾：兩派人馬角力、高度個人化

川普預計4月訪中，對北京態度受高度檢視。前副國務卿康貝爾今天指出，川普政府含親商人士，也有強硬派，雙邊就對中策略展開激辯。傳統國安會機制已瓦解，因此也有意見認為，真正負責對中事務的官員是川普本人。

美國期刊「外交政策」（Foreign Policy）今天就「解讀川普的中國政策」，訪問於拜登（Joe Biden）政府任內擔任副國務卿的康貝爾（Kurt Campbell）。當被問到川普對中政策的矛盾之處時，康貝爾作出上述回應。

他觀察，如同外界在川普第一任期所見，川普顯然對威權主義者很感興趣，對中國國家主席習近平有深厚的好感，樂於與這些人接觸。此外，在美國歷史上，還沒有任何一位總統像川普一樣，在對中事務決策方面擁有如此大的自主權，不受保守派或國會限制。

康貝爾指出，川普政府在對中問題上採取了兼容並蓄的態度，囊括最親商、著眼交易的人士，當然也包括立場最強硬者。「顯然，他們在政府內部就整體策略展開激烈的爭論」。

不過，美國當前對中政策「最大的矛盾」方面，康貝爾認為，在於川普真正的意圖。在某些情況下，川普似乎試圖與中國建立截然不同的關係，並認為有利於美國的商業交易才是正確做法。

他說，而在另一些時候，川普的做法又顯示，當前或許只是一次「暫停」。川普實際上是想藉此爭取時間，以便美國建立關鍵礦產儲備並強化自身軍力。而這種模棱兩可的做法不僅是讓中國難以判斷、擾亂北京的節奏，也是為了讓美國社會中的某些群體猜測川普的最終目標和意圖。

白宮內部運作方面，康貝爾說，通常用於規劃與中國這類複雜國家交往的機制，例如國家安全會議的運作流程，「實際上已被徹底瓦解」。因此，對中政策帶有濃厚個人色彩。許多人認為，對中國政策的負責人就是川普。

他指出，川普確實會在某些規劃和政策制定過程中運用財政部長貝森特（Scott Bessent）及駐中國大使龐德偉（David Perdue）的意見，「但真正為他提供建議和協助制定政策的核心人員卻少得可憐」。

康貝爾說，從現代歷史來看，這一屆政府在中國問題，甚至更廣泛的亞洲事務上，所倚重的專家人數是如此之少。

康貝爾在歐巴馬政府時期擔任國務院亞太助卿，被視為「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策的重要推手之一。此前，他曾於柯林頓政府時期擔任國防部亞太事務副助理部長，長期深耕亞洲事務。

2025年卸任副國務卿後，康貝爾出任策略諮詢公司「美商亞洲集團」（The Asia Group）主席。