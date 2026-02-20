影／歐凱秀台灣問題語塞 川普兩度補刀還嗆她「不知道台灣是什麼」

美國民主黨眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）傳出正為2028年總統大選鋪路，近日出席慕尼黑安全會議時，被問及台灣相關議題一度支支吾吾，相關畫面在社群平台引發熱議。美國總統川普19日兩度提到這段插曲，諷刺歐凱秀「一個簡單的問題都回答不出來」，直言她連怎麼應付都不會。

根據《Roll Call》提供的逐字稿，川普在和平理事會致詞時，點名「AOC（歐凱秀暱稱）連一個簡單的問題都回答不出來」，並說她其實可以回應「嗯，我正在研究這個問題，下周再向你報告」。

他進一步表示：「這樣說其實可以混過去，但她當場只發出一聲『呃』。老實說，我覺得這可能會成為一次斷送政治生涯的回答，因為接下來25年，任何出來跟她競選的人，我想都會拿那一小段畫面來用。這真的不好，真的不好，那不是一個自然的反應。」

國會山報與福斯新聞報導，川普當天搭乘空軍一號前往喬治亞州羅馬市（Rome, Ga.）途中受訪時再度補刀。有記者提到，他「稍微挖苦了一下」歐凱秀，川普則回應：「她的表現很糟糕，我其實很驚訝，我不知道她會這麼蠢。」

被問及若換作是他會如何回應相關提問時，川普表示：「我會直接說『現在這不關你的事』，因為我根本不會回答那個問題。我不會回應這樣的提問。」

他補充說：「這是戰爭。談到戰爭時，你不會談你的戰略。她本來可以簡短這樣帶過。她完全不知道。我不認為她知道台灣是什麼。」